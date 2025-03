Gruppo Fratelli: uno spazio di supporto per chi convive con i disturbi alimentari

Pisa, 12 marzo - La sensibilizzazione e il supporto per chi affronta i disturbi del comportamento alimentare (DAN) non si rivolge solo a chi ne soffre direttamente, ma anche a chi vive accanto a loro ogni giorno. Con questa consapevolezza, l'associazione "La Vita Oltre lo Specchio" ha istituito il Gruppo Fratelli, un'iniziativa dedicata ai fratelli di persone che lottano o hanno lottato contro i DAN. Il percorso è articolato in quattro incontri, con cadenza mensile, guidato dalla Dott.ssa Rossella Paolicchi, psicologa e psicoterapeuta. L'obiettivo è fornire ai fratelli maggiorenni uno spazio sicuro per condividere vissuti, emozioni, pensieri ed esperienze legate alla convivenza con un familiare affetto da disturbi alimentari. Il gruppo offre la possibilità di dare voce ai propri sentimenti, spesso complessi e ambivalenti, e di essere ascoltati da chi vive situazioni simili. L'iniziativa mira a creare un ambiente empatico in cui confrontarsi e trovare supporto reciproco, aiutando i partecipanti a comprendere meglio il proprio ruolo all'interno della famiglia e le dinamiche legate alla malattia.

Il prossimo incontro, il secondo dei quattro appuntamenti, si terrà 22 marzo 2025, dalle 10 alle 11:30, alla sede dell'associazione La Vita Oltre lo Specchio, Via Tommaso Rook 13 (ex scuole Toti). La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite e-mail o contatto diretto con l'associazione. Ci si può rivolgere alla segreteria, al numero 366 3075799, oppure alla mail [email protected]. Maggiori informazioni sul sito www.lavitaoltrelospecchio.it.

Il progetto è realizzato nell’ambito del corso "Il Futuro è una Promessa", con il sostegno della Fondazione Pisa.