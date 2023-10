Grow Up Kids: apre sul litorale la baby-boutique

Diventare mamma cambia davvero la vita, anche quella professionale. Per la giovane imprenditrice Vittoria Scarselli la nascita del figlio è stata davvero decisiva per decidere di aprire la sua prima attività: Grow Up Kids, negozio specializzato in abbigliamento per bambini da 0 a 8 anni, inaugurato a Marina di Pisa al n. 125 di via Maiorca alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’assessore al Commercio Paolo Pesciatini, dell’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone e della presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi.

"Dopo un’esperienza decennale nel campo del visual merchandising ho deciso di intraprendere una nuova avventura che mi permettesse di coniugare esigenze personali e soddisfazioni professionali" racconta la titolare Vittoria Scarselli, 32 anni. "Punterò molto sull’allestimento del negozio, ma anche sulle vendite on line attraverso un e-commerce che sarà attivo tra pochi giorni".

"Salutiamo con immenso piacere una nuova attività ideata e realizzata da una giovane imprenditrice con le idee chiare e tanto entusiasmo, inserita in un contesto commerciale vivace, dinamico e a due passi dal mare", così il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "L’apertura di una nuova attività commerciale è sempre una buona notizia e sul litorale offre un servizio e un presidio in più per residenti, e turisti. Come Amministrazione abbiamo dimostrato di investire risorse importanti per la riqualificazione di Marina, Tirrenia e Calambrone, proprio per favorire i servizi e l’accoglienza turistica. E continueremo a farlo proprio in questa direzione. Auguro ai titolari della nuova attività le migliori fortune", ha detto il sindaco Conti.