Gozzini, nuovo delegato Coni: "Tante sfide affascinanti per portare qui i grandi eventi"

Il Coni provinciale di Pisa cambia i vertici e nomina un nuovo delegato. Giacomo Gozzini, 44 anni, succede a Salvatore Sanzo. Già assessore comunale di San Miniato al turismo, commercio e attività produttive nel decennio 2009-2019, Gozzini oggi ricopre l’incarico di responsabile delle relazioni istituzionali dei Lupi Santa Croce oltre ad essere collaboratore della Confcommercio Pisa. Gozzini è stato presentato alla città dal presidente regionale Simone Cardullo.

Gozzini, lei raccoglie l’eredità di Salvatore Sanzo. Come si presenta alla provincia pisana?

"Mi presento con grande umiltà. Mi piacciono le nuove sfide e mi piace studiare, così come imparare. Cercherò di farlo in fretta. Chi c’è stato prima resterà importante, si riparte dal lavoro svolto fino ad oggi e soprattutto dai consigli che mi daranno le persone. Questo sarà il primo riferimento come delegato che voglio mettere in pratica".

Una delle sfide più importanti è quella di mettere d’accordo tutte le associazioni sportive del territorio.

"Per 10 anni ho ricoperto il ruolo di assessore a San Miniato e ciò mi ha dato modo di capire tante cose che volentieri metto a disposizione. Cercherò di imparare in fretta per dimostrare che la scelta ricaduta su di me sia positiva. Mi sono reso conto, imparandolo sulla mia pelle, che il coinvolgimento è la cosa più importante. Non basta dirlo come buona intenzione, ma occorre tanto impegno e organizzazione per mettere in pratia questo coinvolgimento".

Proseguirà il suo lavoro nel solco di Sanzo?

"Con Salvatore Sanzo ci siamo conosciuti nella politica, negli anni in cui ero amministratore a San Miniato e lui in Provincia. Abbiamo maturato una reciproca simpatia e, sebbene siano passati degli anni, continuiamo a sentirci. Sì, voglio lavorare nel solco di quanto buono è stato fatto prima di me. Su tante cose abbiamo una visione comune, con queste parole spero di confortare le associazioni del territorio".

Vi siete già sentiti con l’assessora Frida Scarpa (per altro assente alla conferenza stampa ndr.)?

"Non ho ancora avuto modo di parlare con l’assessore Frida Scarpa. Le relazioni col comune di Pisa dovranno essere di primaria importanza e auspico che molto presto ci sia un incontro per conoscersi e gettare le basi di una proficua collaborazione".

Pensa si possano organizzare in città eventi di respiro nazionale e internazionale?

"Da oggi mi metterò a disposizione per fare la mia parte con il massimo impegno. Credo che si possano e si debbano fare tante cose. Riuscire come istituzioni sportive a portare sul territorio grandi eventi sarebbe senz’altro una delle più grandi soddisfazioni. Ci metteremo al tavolino con il Coni regionale, il Comune di Pisa e tutte le collaborazioni per fare il punto della situazione".

