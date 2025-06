Gli studenti dell’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa premiati al concorso regionale “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”

Pisa, 9 giugno 2025 – Si è svolta oggi a Firenze, nella Sala Esposizioni del Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, l’iniziativa “Sanezza, a scuola di salute e sicurezza”, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con INAIL, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e SAFE, con il supporto dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie locali.

L’evento ha celebrato i migliori progetti educativi realizzati dagli istituti scolastici toscani sul tema della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nell’ambito delle attività previste dal Programma Regionale di Promozione della Cultura della Sicurezza nella Scuola.

Tra i progetti più applauditi, quello dell’IPSAR “G. Matteotti” di Pisa, primo classificato nella categoria “Affrontiamo l’informazione per la sicurezza”, che ha presentato dei video originali realizzati dagli studenti dell’istituto. I contenuti, ideati, girati e montati interamente dagli alunni, hanno affrontato in modo creativo, consapevole e coinvolgente i principali aspetti della sicurezza nei contesti scolastici, domestici e lavorativi.

La delegazione dell’istituto, composta dal docente tutor prof. Antonio Pastorelli, dall’assistente tecnico Alessandro Stefanile e dagli studenti Luca Gulino e Anna Pucci, ha illustrato e commentato i filmati, raccogliendo numerosi apprezzamenti da parte della platea per l’efficacia comunicativa, la qualità dei contenuti e la maturità espressiva dimostrata.

Durante la mattinata, dopo i saluti istituzionali, sono intervenute l’ing. Giovanna Bianco (Regione Toscana), la dott.ssa Rossana Ruggieri (INAIL Toscana), la dott.ssa Teresa Madeo (USR Toscana) e la dott.ssa Sonia Gasperini (Azienda USL Toscana Centro – SAFE).

Le scuole premiate hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti: cortometraggi, fumetti, giochi da tavolo, spot e videogiochi, tutti strumenti educativi innovativi per promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti.

A margine dell’evento, il Dirigente Scolastico dell’IPSAR Matteotti, prof. Salvatore Caruso, ha voluto ringraziare la prof. Gioia Cesarotti, l’ng. Antonio Pastorelli e tutti gli studenti che hanno collaborato e realizzato il prodotto: Ha inoltre a mostrato apprezzamento ed orgoglio per il valore del riconoscimento ottenuto:

«Questo premio rappresenta un risultato importante per la scuola. È il segno tangibile del lavoro condiviso tra docenti e studenti, che hanno saputo affrontare il tema della sicurezza con serietà, consapevolezza e un linguaggio adatto ai loro coetanei. I video realizzati sono un esempio concreto di didattica attiva e partecipata, in cui la sicurezza diventa oggetto di riflessione, comunicazione e responsabilizzazione.»

«Il progetto , ha aggiunto, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con tematiche fondamentali per la loro vita personale e professionale, sviluppando competenze trasversali e senso civico. Siamo orgogliosi di questo successo, che testimonia la vitalità e la qualità del nostro istituto.

Saluto con entusiasmo iniziative come questa e rinnovo l’impegno dell’IPSAR Matteotti a lavorare con costanza per la promozione della cultura della sicurezza, non solo come contenuto curricolare, ma come parte integrante della formazione delle nuove generazioni».

Il concorso ha visto la partecipazione di 41 scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta la Toscana. L’alto livello dei progetti presentati ha confermato l’importanza di continuare a investire nell’educazione alla sicurezza come leva culturale, educativa e sociale per il futuro delle giovani generazioni.