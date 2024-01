Gli stabilimenti del litorale si rialzano. E cercano già personale per l’estate

Gli stabilimenti del litorale pisano provano a rialzarsi. Mentre in alcuni bagni (non tutti, perché a pesare e frenare sono le incertezze delle concessioni nonché i ritardi nelle opere di protezione) sono in corso i lavori di ripristino dopo la devastazione delle mareggiate, in quasi tutti è scattata l’operazione conferme e prenotazioni. E c’è chi ha già lanciato anche la ricerca di personale per la stagione 2024. I gestori dei bagni sono a caccia di bagnini, responsabili della spiaggia, cuochi, lavapiatti e camerieri. La macchina che si sta mettendo in moto ma trovare personale è sempre più difficile. Diva Giannelli del bagno La Siesta di Calambrone già da qualche giorno è in fase di colloqui: "Cerchiamo una decina di persone e figure diverse. Barman, anche senza esperienza perché a me piace formarli personalmente, ma anche bagnini, addetti alla spiaggia e camerieri. Con la speranza che la 2024 sia una stagione migliore". Curriculum a [email protected]. La società Ale Group srl cerca per l’estate, a Tirrenia, una serie di figure: cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, pizzaiolo, aiuto cuoco (fornaio), barista, aiuto barista, addetto alla cassa/reception, addetto alle pulizie, addetto al parcheggio. Il curriculum va inoltrato via mail ad [email protected] oppure al numero 3467402108. Il bagno Sardegna di Marina (in fase di ricostruzione dopo i danni di qualche mese fa) sta cercando un bagnino ([email protected]). Lo stesso il bagno Impero, sempre a Marina ([email protected]). Via al recruiting anche per gli stabilimenti gestiti da Pages (tra cui l’Orange Beach di Tirrenia): "Siamo alla ricerca di personale da inserire nelle nostre strutture balneari di Tirrenia e Calambrone. Le principali figure: baristi, addetti al salvataggio, addetti alla cucina". Questo l’indirizzo per candidarsi: [email protected]. Accoglierà le candidature da febbraio il bagno Corallo di Tirrenia: qui la richiesta è per un bagnino che possa occuparsi anche delle manutenzioni ([email protected]). Posti all’Osteria Mediterranea al bagno Maestrale: personale di sala e di cucina (potrà essere inserito anche in altre strutture del "gruppo"). "Il candidato ideale per le nostre posizioni è una persona mossa dalla passione e con predisposizione al lavoro di squadra. Curriculum a [email protected]". Infine i Bagno Calypso di Tirrenia che ha, invece, lanciato un appello per trovare qualcuno che possa gestire il ristorante-bar. Si offre contratto annuale con possibilità apertura invernale (389 9322846).

Francesca Bianchi