Gli auguri dei nerazzurri ai bimbi ricoverati al Santa Chiara

Un appuntamento che si rinnova ogni anno, portando calore e speranza. Per queste festività natalizie, i calciatori Antonio Caracciolo, Arturo Calabresi e Gabriele Piccinini, in rappresentanza del Pisa Sporting Club, hanno visitato il reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Un gesto semplice, ma dal significato profondo, che ha trasformato una mattinata qualunque in un momento indimenticabile per i piccoli pazienti, le loro famiglie e il personale ospedaliero.

Ad accogliere la delegazione nerazzurra, le alte cariche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana: la direttrice generale Silvia Briani, la direttrice amministrativa Grazia Valori, la direttrice sanitaria Grazia Luchini e il direttore del dipartimento materno-infantile Pietro Bottone. Insieme, hanno accompagnato i tre calciatori nella visita ai piccoli degenti, regalando sorrisi e abbracci in un’atmosfera toccante e carica di emozione.

Per un giorno, il reparto si è colorato di nerazzurro, portando con sé una ventata di allegria e spensieratezza. L’impegno del Pisa Sporting Club nei confronti del reparto di Pediatria non si limita alle visite. Negli ultimi anni, la società ha realizzato importanti donazioni per migliorare il comfort dei piccoli pazienti. Solo lo scorso anno, grazie alla somma devoluta all’Agbalt (Associazione Genitori dei Bambini Ammalati di Leucemia e Tumori), è stato possibile acquistare nuovi televisori per le camere del Residence "L’Isola dei Girasoli", struttura che accoglie i bambini e le loro famiglie durante i lunghi periodi di cura al Santa Chiara.

Quest’anno, il Pisa Sporting Club ha collaborato con Giochi Preziosi, storico partner dell’era Romeo Anconetani, per una nuova donazione destinata al reparto pediatrico. "La società - si legge in una nota ufficiale - coglie l’occasione per augurare buone feste a tutte le persone che trascorreranno questo periodo nelle strutture ospedaliere e alle loro famiglie, con la speranza che il nuovo anno possa portare salute e serenità".

Michele Bufalino