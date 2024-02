Gli alberi La nostra casa

Un convegno sugli alberi. L’organizza il circolo Laudato Sì di Vicopisano e del Monte Pisano con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Lipu, Misericordia, Foto Club e associazione Liberi Pensatori. Il titolo è "Alberi. La nostra casa, la nostra vita". "Lo scopo dell’evento - spiega Rosalba Esperiani, referente del circolo Laudato Sì - è quello di contribuire a una migliore cultura del verde. Troppo spesso ci dimentichiamo che siamo vivi e respiriamo grazie all’ossigeno prodotto dagli alberi. Le piante sono esseri viventi e senzienti, comparse sulla Terra molto prima degli animali, e la loro presenza e tutela oltre a essere eticamente rilevante è anche garanzia di quelli che oggi vengono definiti ‘servizi ecosistemici’. Questi benefici spaziano dalla rimozione delle polveri sottili e degli altri inquinanti atmosferici, al mantenimento degli assetti idrogeologici che prevengono frane, allagamenti, alluvioni, alle funzioni ricreative delle aree verdi, alla valorizzazione della biodiversità e del paesaggio, fino all’incremento del valore immobiliare degli appartamenti e al risparmio dei consumi energetici". Interverranno Alessandro Bottacci della Società italiana di restauro forestale, Marco Dinetti e Andrea Somma della Lipu, Francesco Zangari agronomo, Mario Bencivenni di Italia Nostra, Fabrizio Cinelli dell’Università di Pisa, Simona Bertini del Comitato alberi Empoli, Carlo Papalini dei Liberi pensatori a difesa della natura. Sarà l’occasione anche per approfondire aspetti legati alla progettazione di giardini privati e parchi pubblici (quali la scelta delle piante più adatte) e alle tecniche moderne di gestione che devono mirare a garantire una lunga vita agli alberi (tenendo presente al tempo stesso la sicurezza pubblica). Per questo occorrono idonei controlli da parte degli esperti, valutazioni prestazionali ed economiche sui già ricordati servizi/benefici ecosistemici, e interventi corretti in linea con le buone pratiche e le normative vigenti. "Ciò che invece deve essere evitato e superato sono gli interventi distruttivi, condotti da personale non qualificato, quali le potature drastiche come capitozzature e tagli simili - spiega ancora Esperiani - che purtroppo vediamo spesso praticare nelle nostre città". L’appuntamento il 28 febbraio alle 16 al teatro Verdi di Vicopisano. Il convegno sarà anche in diretta streaming (https://www.facebook.com/profile.php?id=100093932153101&sfnsn=scwspwa). Info: 347.4553575.