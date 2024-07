Gli 850 anni della Torre pendente. Il tenore Meli per il gran finale. Nel programma anche Puccini

Si concludono con il concerto del tenore Francesco Meli il 9 agosto le celebrazioni per gli 850 anni della Torre pendente. L’Opera della Primaziale Pisana ha scelto la lirica per l’evento finale e si è affidata a uno tra i più apprezzati interpreti in tutto il mondo, che sarà accompagnato al pianoforte da Davide Cavalli. Il programma della serata, quasi tutto italiano, consentirà di scoprire o riscoprire, nel caso degli intenditori, arie incantevoli, veri e propri "possessi per sempre", per citare Tucidide. Dalle 21.30 in poi si canterà della gioia di Nemorino che, vedendo scendere una lacrima alla sua amata Adina, capisce di essere ricambiato e chiede addirittura di poter "morir d’amor" ("Una furtiva lagrima" da "L’elisir d’amore" di Donizetti) e del pittore Cavaradossi che, prima della propria esecuzione, rievoca il primo bacio con Tosca sotto le stelle ("E lucevan le stelle" dalla "Tosca" di Puccini).

Non mancheranno, però, né romanze di nicchia né canzoni famose del Novecento, con intermezzi esclusivamente pianistici. Nella cornice di Piazza dei Miracoli e raccolti vicini al sagrato della Cattedrale di Pisa, i presenti ascolteranno un tenore prestigioso, con un debutto a soli 23 anni al Teatro alla Scala sotto la direzione del maestro Muti, vent’anni di strepitosa carriera e oltre cinquanta ruoli in repertorio. Francesco Meli, infatti, si è esibito nei teatri più prestigiosi, ha ottenuto numerosi premi (Abbiati, Zenatello, Pavarotti d’oro), ha lavorato con direttori di fama internazionale, fra i quali Chailly, Gatti e Temirkanov, e ora mette il suo sigillo all’importante evento pisano.

Di alto profilo anche il suo accompagnatore Davide Cavalli. Il pianista, infatti, svolge da anni un’intensa attività in ambito teatrale, collabora ad importanti produzioni liriche e non solo lavora abitualmente con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, ma è anche direttore musicale dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova e dal 2015 è pianista della Riccardo Muti Italian Opera Academy.

I posti a sedere sono limitati, ma senza possibilità di prenotazione, la serata è aperta a tutti. Inoltre, dalle 20.30 alle 24, al di là della Cattedrale a ingresso libero e contingentato, previa prenotazione sul sito www.impegnoefuturo.it, sarà possibile visitare gratuitamente anche i monumenti della piazza.

