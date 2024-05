Gita fuori porta, anzi maxi-trasferta. Oggi esodo nerazzurro a Cremona

di Michele Bufalino

PISA

Un primo maggio al seguito dei nerazzurri, sacrificando, per modo di dire, la proverbiale grigliata. Oggi infatti andrà in scena Cremonese-Pisa allo stadio Zini. Nonostante l’orario proibitivo, le 12.30, questo non ha spaventato il tifo pisano. Nei numeri definitivi infatti saranno 1384 i supporter che tra gite, picnic e mega "convocazioni" al ristorante, riempiranno lo stadio di Cremona. Il Club Autonomo Nerazzurro, da sempre tra i più nutriti in trasferta, ha dimostrato grande abnegazione alla causa: "Il Pisa tira più del primo maggio - dichiara Marco Pavolettoni, presidente del Club -. I baccelli si mangeranno a Cremona e la grigliata si farà a fine campionato".

Il gruppo ha così riempito un enorme bus: "Saremo in 60 a Cremona, ma faremo una toccata e fuga - prosegue Pavolettoni - Appena terminata la partita torneremo verso Pisa. C’è stato molto entusiasmo attorno a questa partita. Già al ritorno da Bari avevamo circa 35 prenotazioni e, dopo il pareggio pirotecnico contro il Catanzaro, abbiamo finito di riempire il pullman. Ci abbiamo messo davvero una giornata per chiudere tutte le prenotazioni".

Pavolettoni crede nella grande impresa: "Abbiamo avuto tante adesioni e speriamo davvero che la squadra continui su questa strada, sentiamo crescere l’entusiasmo in maniera tangibile. Si prevede un finale di campionato caldissimo, ma noi ci saremo, in trasferta così come in casa, perché non abbiamo mai fatto mancare il nostro apporto". Filosofia leggermente diversa invece per il Centro di Coordinamento Pisa Clubs: "Festeggeremo il Primo Maggio tutti insieme - dichiara Liana Bandini, presidente del centro -. Dopo la partita infatti abbiamo prenotato, alle 14.40, un ristorante di Cremona dove porteremo quasi 60 persone.

Sarà questa la nostra grigliata del Primo Maggio. Avremmo potuto anche fare un secondo pullman perché molta gente è rimasta fuori". Per il momento potrebbe essere l’ultima trasferta della stagione: "Per ora sarà l’ultima trasferta di quest’anno, a meno che Ascoli non sia una partita determinante - prosegue Bandini -. Se ci fosse bisogno dei tre punti ci organizzeremo anche noi di conseguenza, come abbiamo sempre fatto". Anche i "Pisani al Nord" hanno pensato a un Primo Maggio molto particolare, organizzando un pic nic prima e dopo la sfida di campionato con la Cremonese. "Abbiamo comprato pane, coppa piacentina e salame di Cremona, in onore della città - dichiara Francesco Fasulo, tra i più entusiasti tifosi pisani del Nord Italia - Siamo circa una ventina di persone". Fasulo è convinto che i nerazzurri, alla fine, riusciranno a centrare l’obiettivo tanto agognato: "Tanto andiamo ai playoff - conclude il tifoso -, in barba alla scaramanzia".