Gita fuori porta a Calci sul Monte Serra: tutte le regole per Ferragosto

Una gita fuori porta sul Monte Serra per Ferragosto? Una buona idea, ma occhio all’ordinanza sulla sicurezza. Nelle giornate del 15, 20 e 27 agosto, infatti, il Comune di Calci e della Provincia di Pisa concordate con la Prefettura di Pisa, saranno adottati i seguenti provvedimenti riguardanti il traffico.

Dalle 17 alle 19 in via comunale di Bisantola è istituito il senso unico tra l’intersezione con via del Cantiere e l’intersezione con la Sp56 del Monte Serra: per due ore, al fine di favorire il deflusso da Santallago, via di Bisantola sarà dunque percorribile in unica direzione (senso unico) da Santallago a Prato a Calci. Ssempre dalle 17 alle 19, per chi scende da Santallago lungo la Sp 56 del Monte Serra, all’altezza di Prato a Ceragiola è istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso Buti e, dunque, non si potrà scendere dal versante di Calci.

Importante il dispiegamento di forze per Ferragosto: l’antincendio boschivo sarà presente con squadre dislocate tanto a monte quanto a valle, i Vigili del Fuoco attiveranno un presidio a Prato a Calci, la Protezione Civile locale sarà attiva con la sala operativa del Centro intercomunale del Monte Pisano e con il sistema di telecamere “Gli occhi del bosco”.

Saranno previsti inoltre un presidio sanitario della Croce Rossa Italiana in località Ceragiola e la presenza di una Unità cinofila dei Vigili del Fuoco Volontari in località Prato a Calci, nonché delle Polizie Municipali di Calci e Buti, dei Carabinieri Forestali, dei Carabinieri e della Polizia per una giornata in totale sicurezza. Tuttavia, è raccomandato a chi trascorrerà la giornata sul monte di fare la sua parte e di rispettare le seguenti regole: non accendere fuochi o bracieri al di fuori delle aree opportunamente attrezzate, non parcheggiare le auto agli ingressi o lungo le piste forestali, che devono essere lasciate libere per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso, di seguire le indicazioni del personale sul posto e di chiamare immediatamente, in caso di emergenza, i numeri di 112 (Numero unico di emergenza), 800.425425 (Antincendio boschivo – Regione Toscana) o 050.939563 (numero per le emergenze del Comune di Calci).