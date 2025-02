“Pisa e il Giro d’Italia. 100 anni di passione”: lanciato il contest fotografico

Pisa, 4 febbraio 2025 – Ci sarà tempo fino al 15 marzo prossimo per andare a ricercare tra gli album di famiglia, nei cassetti e negli archivi e trovare le fotografie di uno dei passaggi a Pisa del Giro d’Italia. È infatti quella la data di scadenza per partecipare al contest fotografico “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia” proposto dal Comune di Pisa in previsione della tappa cronometro che sarà ospitata in città il prossimo 20 maggio in occasione della 108° edizione del Giro.

Nel 2025, infatti, ricorre il centenario della prima volta che Pisa ospitò una tappa del Giro, era il 20 maggio 1925. Da allora è accaduto altre 6 volte; l’ultima nel 1980, anche in quel caso il 20 maggio. Per ritrovare una tappa gemella a quella che si disputerà, la crono Lucca- Pisa, bisogna invece risalire al 29 maggio 1977, ma in quel caso l’arrivo fu in piazza XX Settembre, mentre tra qualche settimana sarà in piazza Duomo. Molte altre, invece le occasioni in cui Pisa vide passare i corridori del Giro.

“Siamo molto soddisfatti che in città si sia creato un clima di grande attesa per l’evento che ospiteremo, l’arrivo a Pisa di una tappa del Giro d’Italia, con tutto quel che ne consegue in termini di partecipazione, curiosità, voglia di esserci – dice l’assessore allo sport Frida Scarpa -. La settimana scorsa tanti pisani hanno voluto partecipare alla accensione in rosa della Torre e così mi auguro che accadrà nelle prossime settimane per gli eventi che stiamo organizzando. Intanto, anche per riaccendere quel giusto spirito di appartenenza che solo certi eventi sportivi, come lo è il Giro, sanno trasmettere abbiamo voluto organizzare un concorso fotografico, che diventerà una mostra, con le testimonianze fotografiche dei tanti passaggi della Corsa in rosa nella nostra città. Chiediamo pertanto ai cittadini di andare a cercare i vecchi scatti, aprire i cassetti, gli album di famiglia, gli archivi personali per condividere con tutta la città i momenti più belli di quelle giornate”.

Il contest fotografico intende coinvolgere appassionati sportivi, fotografi professionisti e dilettanti, cittadini. Chiunque potrà partecipare inviando i propri scatti. Il soggetto comprende i momenti più suggestivi delle tante volte che Pisa è stata città di tappa oppure ha ospitato anche solo un passaggio della “corsa Rosa”. A selezionare le immagini che meglio esprimeranno il tema, sarà una commissione di esperti.

Le 25 fotografie selezionate saranno oggetto di una mostra fotografica allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti nel periodo compreso, indicativamente, tra fine marzo e l’evento della tappa del Giro d’Italia. Le fotografie selezionate, poi saranno sottoposte anche al giudizio degli utenti dei canali Social del Comune di Pisa per decretare la fotografia vincitrice. In palio una bicicletta elettrica, offerta da Pisamo srl, azienda per la mobilità del Comune di Pisa, e abbonamenti alle bike in sharing.

Per partecipare c’è tempo fino a sabato 15 marzo 2025. Sarà sufficiente inviare fino a un massimo di 10 fotografie. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e una breve didascalia. Le foto andranno inviate, in risoluzione idonea, tramite wetransfer.com a [email protected]. In caso di fotografie in formato tradizionale dovranno essere consegnate in originale all’Ufficio stampa (palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, orario d’ufficio) per la opportuna trasformazione in formato digitale. Regolamento completo su https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/100-anni-di-passione.-Pisa-e-il-Giro-d-Italia.