Giro, la "volata" della tappa pisana. Orari, strade chiuse e... carovana

La sesta tappa del Giro d’Italia, che parte da Viareggio e arriva a Rapolano Terme, passa dalla nostra provincia e comporta diverse modifiche alla vaibilità. Nello specifico, nel Comune di Cascina la Polizia municipale ha emesso un’ordinanza in vigore dalle 8 di oggi fino al termine della gara. E’ stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, nelle seguenti strade: Via Nazario Sauro dal confine con Vicopisano alla rotatoria con l’intersezione di Via Tosco Romagnola, in via Tosco Romagnola nel tratto tra la rotatoria con via Nazario Sauro e il confine del territorio con il Comune di Calcinaia. A partire dalle 11 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara ciclistica", sarà istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta su ambo i lati, in tutta via Bacci. Sempre dalle 11 ci sarà l’inversione del senso di marcia in via Battisti (tra via N. Sauro e Piazza Felloni), via Nicolta, via Cei (tra l’intersezione con via Nicolta e via Comaschi). Sarà infine disposta la chiusura di tutte le intersezioni afferenti alla via Tosco Romagnola nel tratto oggetto della gara ciclistica.

Chiusure anche a Vecchiano dalle 11 alle 13:30 dove sarà impedito al traffico l’accesso a via Traversagna sud dall’Aurelia intersezione via Nuova, viale Amedeo (SP10) con attraversamento del centro abitato di Nodica, via Argine Vecchio S.P. Nel Comune di San Giuliano, visto il passaggio della corsa alle 13:15, è previsto dalle 11 alle 14 il blocco della circolazione sulla SP30 e su parte della SS12. Le strade del comune termale riapriranno al passaggio dell’auto "Fine Corsa". La chiusura della SP30 influenza anche Calci, la cui giunta ha deliberato la chiusura al transito anche della SP24 per tutto il passaggio della corsa che, secondo la cronotabella, è previsto tra le 13:24 e le 13:26. Ovviamente gli orari sono relativi perché la tabella di marcia dipenderà dalla velocità tenuta dai corridori dal via della tappa, che avverrà alle 12:45 da Torre del Lago.

Dell’area pisana anche Vicopisano ha diposto che oggi, dalle 11 alle 14 (o finché non saranno passati i ciclisti) sulla SP2 Provinciale Vicarese, nel tratto compreso tra la SP31 (Lugnano) e la SP24 (Caprona) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata.

Spostandosi in Valdera, il Comune di Calcinaia ha imposto il divieto di sosta per metà giornata, dalle 9 alle 15 in via Tosco Romagnola nel tratto compreso fra l’intersezione con la SS67Bis (Arnaccio) e il numero civico 149, via Palmiro Togliatti dall’intersezione con via Tosco Romagnola fino all’intersezione con via Yuri Gagarin, in via Palmiro Togliatti (SP23 di Gello) dall’intersezione con via Contrada Magni fino all’intersezione con via delle Quadrelle; via Case Bianche dall’intersezione con via Tosco Romagnola fino all’intersezione con via Don Minzoni e in tutta la piazza Timisoara. Inoltre, dalle 10:30 fino alle 15, nei tratti sopracitati è stato anche istituito il divieto di transito. Il Giro d’Italia non si limiterà a un semplice passaggio nel centro di Fornacette: in piazza Timisoara arriveranno intorno alle ore 12:00 oltre 40 mezzi e la Carovana del Giro allestirà uno spettacolo fatto di musica, danza, allegria, colori. "Uno spettacolo fatto di musica, danza, allegria, colori a cui tutti – scrive il Comune – sono invitati a partecipare e che, oltre a portare divertimento e sana spensieratezza, regalerà gadget della corsa e di altro genere a tutti i presenti".

A Casciana Terme Lari saranno chiuse dalle 12 alle 14 via di Gello a Lavaiano, via Melorie e via Livornese Est a Perignano.

A Ponsacco il comando della polizia municipale ordina dalle ore 11.30 alle ore 14 circa e comunque fino al termine della manifestazione l’istituzione del divieto di transito ai veicoli nelle seguenti strade: via di Gello nel tratto compreso tra il Viale Europa e la Variante SS 439 eccetto residenti per raggiungere la propria abitazione di Le Melorie e mezzi autorizzati; viale Italia nel tratto compreso tra la Via Parigi e la Variante SS 439; via Valdera Capannoli nel tratto compreso tra la Via della Robbia e la Variante SS 439 eccetto residenti per raggiungere la propria abitazione di Le Melorie e mezzi autorizzati.

La carovana rosa attraverserà anche il comune di Capannoli, secondo il cronoprogramma tra le 13:50 e le 14:05: per questa ragione tutta via Volterrana verrà chiusa due ore e mezzo prima del passaggio della corsa. A Terricciola la strada di Selvatelle sarà chiusa dalle 11:30 e a La Rosa ci sarà il divieto di sosta dalle 9. Ultima tappa della provincia di Pisa è la Valdicecina, dove i ciclisti arriveranno a Volterra alle 15:00. Il comune chiude fin da due ore prima le strade 439, 439dir, Sp15, via Barsanti, porta San Francesco, via San Lino, via Ricciarelli, piazza dei Priori, via dei Marchesi, piazza Martini, viale dei Ponti, Borgo San Lazzaro e la Ss68. Volterra chiude anche la strada di accesso all’ospedale Santa Maria Maddalena alle auto dalle ore 12:50 alle ore 15:30 circa. In piazza dei Priori a Volterra alle 13:00 è prevista la seconda sosta della Carovana del Giro d’Italia.

