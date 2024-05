Giovanni Bloisi e la bici della memoria

Ha fatto tappa anche a Pisa in sella alla sua bicicletta Giovanni Bloisi, noto come il "ciclista della memoria", che sta portando in giro per l’Italia la "memoria europea" nata a Ventotene, in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Mercoledì è arrivato in piazza dei Miracoli e accolto dall’assessore Frida Scarpa e dai vertici pisani, regionali e nazionali del Movimento federalista europeo e della Gioventù federalista, per poi proseguire il tragitto in città passando per piazza dei Cavalieri, piazza XX settembre, e terminare il percorso alla Domus Mazziniana, dove è stata inaugurata la "Panchina europea" e si è tenuto un momento di incontro e dibattito accompagnato da un aperitivo finale. L’iniziativa, patrocinata del Comune di Pisa e dal Parlamento europeo, con l’adesione del Movimento Federalista Europeo, Gioventù Federalista Europea, Fiab e altre associazioni.