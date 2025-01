Giovani e ricerca, torna "Cancro io ti boccio" con protagoniste le scolaresche

San Giuliano Terme (Pisa), 23 gennaio 2025 – Le scuole primarie e la scuola secondaria dell’Istituto comprensivo "Niccolini" di San Giuliano Terme sono protagoniste del progetto "Cancro io ti boccio", un’importante iniziativa promossa dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Questo progetto educativo trasforma gli studenti in volontari attivi nella raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica, sensibilizzando al tempo stesso le comunità locali sull’importanza della solidarietà e dell’impegno collettivo.

L’iniziativa prevede la distribuzione di prodotti solidali, come i "cioccolatini della ricerca" e le "arance della salute", con il ricavato che sarà interamente destinato al finanziamento di progetti di ricerca innovativi nel campo della lotta contro il cancro. Un’esperienza che non solo educa i giovani all’importanza della cittadinanza attiva, ma li rende parte integrante di un movimento più ampio per sostenere chi è impegnato ogni giorno nel contrasto a questa malattia.

Il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Un’iniziativa di grande rilevanza, che sensibilizza sui fondamentali progetti di ricerca e offre ai giovani un’occasione unica per sentirsi protagonisti di un’azione solidale concreta. È un prezioso momento di responsabilizzazione, che contribuisce a formare una coscienza civica e solidale. A nome dell’Amministrazione comunale, che patrocina questa iniziativa, desidero ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti i giovanissimi volontari per il loro impegno in questo gesto di alto valore civico.”

L’iniziativa coinvolge diversi punti del territorio comunale, dove venerdì 24 gennaio gli studenti saranno impegnati nella distribuzione dei prodotti solidali. Tra le zone interessate ci sono San Giuliano Terme, con postazioni presso piazza Italia e l’ufficio postale, Asciano Pisano con la piazza delle Lavandaie e il centro commerciale Valle delle Fonti, e Mezzana, nei pressi del plesso scolastico di via Toniolo. Altre postazioni saranno a Ghezzano, all’ingresso del CNR e presso la scuola dell’infanzia nei pressi del supermercato Lidl, e al Conad, dove gli studenti saranno presenti in orari prestabiliti. Questa iniziativa, che unisce educazione, solidarietà e ricerca, rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra scuole, enti locali e Fondazione Airc.