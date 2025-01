Giovani “Alla scoperta di Händel” con la Scuola Bonamici

Pisa, 20 gennaio 2025 - Secondo appuntamento per la rassegna “Momenti musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi” organizzata dalla scuola di musica Bonamici grazie al contributo di Fondazione Pisa che ha finanziato il progetto. Dopo il successo del primo evento con il concerto “Alla scoperta di Rossini”, sabato 25 gennaio alle ore 10 presso l’Auditorium di Palazzo Blu, gli spettatori saranno guidati in un affascinante percorso “Alla scoperta di Georg Friedrich Händel”. Un viaggio attraverso la musica di uno dei principali protagonisti del Barocco con la presenza della voce recitante di Federico Guerri che interpreterà Händel in prima persona raccontando aneddoti e curiosità della sua vita e caratteristiche dello stile compositivo.

Saranno eseguite musiche originali del compositore tedesco attraverso il suono del clavicembalo con Carlo Pernigotti, del violino con Luisa Di Menna, del flauto e dell’oboe con Martino Noferi e della voce, con il soprano Bianca Barsanti. L’evento, rivolto principalmente ai giovani ma aperto a tutti, è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni tel 3480414547 www.scuolabonamici.it

“L’idea – spiega la Direttrice della Scuola Bonamici – è nata per avvicinare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni circa (fascia d’età della scuola primaria e secondaria di primo grado) alla musica antica attraverso una serie di concerti, ciascuno dedicato a un grande protagonista del Sei e Settecento. Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo dedicato eventi alla musica di Vivaldi e Bach, quest’anno Händel, attraverso un percorso formativo volto ad educare il pubblico del domani e a far percepire ai giovani e alle loro famiglie una sala da concerto come luogo familiare, che accoglie e trasmette elementi di crescita e di benessere per la formazione dell’essere umano e della coscienza critica”. Durante il racconto saranno proiettate delle immagini riguardanti i ritratti del compositore, il contesto storico, gli strumenti musicali dell’epoca, i teatri, gli ambienti, con lo scopo di permettere ai giovani di comprendere al meglio.

Protagonisti del concerto “Alla scoperta di Händel”, saranno musicisti di fama internazionale: Martino Noferi, flautista dolce e oboista barocco, svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero con numerosi ensemble di musica antica. Ha suonato sotto la guida di direttori quali A. Lawrence King, R. Alessandrini, J. Savall, Jean-Claude Malgoire. Ha fondato e dirige il consort La Cappella de’ Pazzi e ha al suo attivo svariate registrazioni radiofoniche e televisive. La violinista Luisa Di Menna svolge attività concertistica con varie formazioni cameristiche e gruppi di musica antica. Ha partecipato a incisioni discografiche per Hyperion, Naxos e Brilliant classics. ha suonato sotto la direzione di Riccardo Muti, Daniel Oren, Nicola Luisotti, Pinchas Steinberg e Lu Jia. Carlo Pernigotti, diplomatosi in pianoforte a Lucca ed in clavicembalo a Firenze, ha svolto negli anni un’intensa attività concertistica con entrambi gli strumenti, alternando performances solistiche e collaborazioni con orchestre, ensembles da camera e solisti. Bianca Barsanti, laureata con lode in Canto presso il Conservatorio di Alessandria e in Lettere Moderne con lode presso l’Ateneo Pisano, si sta perfezionando in prassi barocca con Tenerani presso l’Accademia Gherardeschi di Pistoia. Ha all’attivo numerosi concerti con svariati gruppi musicali e si è esibita nei principali teatri toscani e in sale da concerto estere tra cui il Musikverein di Vienna. È docente di canto al liceo musicale Carducci di Pisa.