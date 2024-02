Giornate Solidali alla Leopolda. Focus sul disagio col rapper Brazzo

Una giornata solidale per parlare di disagio giovanile, uno dei temi che, declinati in contesti diversi, occupa le cronache degli ultimi anni in modo preponderante. Domani, venerdì 23 febbraio, alla Stazione Leopolda a Pisae personalità del mondo delle istituzioni e del sociale dialogheranno sui temi dell’isolamento adolescenziale e su tutte le problematiche dei giovani che si isolano rispetto alla società, rifugiandosi in realtà alternative, come quella dei social. Il sindaco Michele Conti, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, saranno presenti all’evento, che avrà come suggello la partecipazione del repper Brazzo, vicino al mondo dei giovani.

"Le Giornate Solidali del Centro San Marco sono una consuetudine che viene portata avanti ormai da oltre 15 anni dalla nostra Associazione- spiega la presidente Paola Viegi - e hanno lo scopo di affrontare temi critici delle nostre famiglie attraverso la loro condivisione. Il tema del disagio giovanile ricorre da tempo nelle nostre riflessioni anche perchè ne abbiamo notato l’aumento esponenziale attraverso i giovani utenti che frequentano la nostra realtà".

Eppure basta poco per comunicare con l’altro, esistono infatti canali diversi e più reali che lo favoriscono e scatenano l’empatia, elemento essenziale per entrare veramente in sintonia con chi si ha di fronte e per poterlo aiutare.

"Questo ce lo spiegherà bene il rapper sordo-muto Brazzo che sarà nostro ospite - prosegue Viegi -l’artista ha partecipato ad Italia’s Got Talent 2020 cantando in LIS, sta portando in giro per l’Italia questo suo progetto artistico con l’intento di cambiare la mentalità della società odierna tutta incentrata su modelli comunicativi molto virtuali e poco umani ed espressivi e soprattutto sempre più distratta". "La Giornata alla Stazione Leopolda - chiude Viegi – sarà anche l’occasione per presentare il nuovo progetto socio educativo che il Centro San Marco condivide da diversi anni con alcuni istituti scolastici di Pisa a cui si stanno aggiungendo le scuole dii Cascina dove abbiamo da poco aperto una succursale, con l’obiettivo di favorire il consolidamento di una vera e propria ‘Comunità che Educa’".

Alessandra Alderigi