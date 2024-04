"Giornata di prestigio all'ippodromo di Pisa: premi e favoriti in vista delle corse"

Stamani alle 11 le istituzioni incontreranno nella Sala delle Baleari, secondo tradizione, gli operatori dell’ippica. Alfea consegnerà una targa di merito al fantino pisano Dario Di Tocco, capolista della classifica nazionale e vincitore del Derby 2023. Erano decenni che un fantino della grande tradizione pisana non si imponeva nel panorama nazionale.

CONCORSO VETRINE - In occasione dell’incontro verrà premiato anche l’esercizio commerciale vincitore del “Concorso delle vetrine”. Fra i cinque finalisti ha prevalso il bistrot-pizzeria “Gui” di lungarno Mediceo.

I FAVORITI DI OGGI - Sette le corse in programma, con inizio alle 15, e campi folti di partenti (11 nei premi “Pisa” e “Regione Toscana”, 14 nel premio “San Rossore”). Questi i nostri favoriti. I corsa (premio “Banca Popolare di Pisa e Fornacette”): Diamine, Zarina, Frughetto; II corsa (“premio Casa di Cura San Rossore”): Hurricane Glory, Riviera, Cochise Kid; III corsa (premio “Allegria”): Sora Lina, Rebel Music, Misstep; IV corsa (25° premio “Toscana”): Brigante Sabino, Atzeco, Rainmaker; V corsa (Trofeo Fegentri): Ira degli Dei, Shikami, Glory Box; VI corsa (134° premio ”Pisa”): Fly By Fly, Muratone, Montanair; VII corsa (66° premio ”San Rossore”): What You Can, Closer Look, Lord Sakay.