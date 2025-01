Gioco del Ponte, riparte la macchina: "No alle sanzioni per i Delfini"

I lavori per il Gioco del Ponte 2025 inizieranno a breve, con la prima riunione del consiglio degli anziani per parlare del capodanno pisano e del nuovo regolamento, ma da un lato il consiglio stesso non si è ancora riunito a oltre sei mesi dalla conclusione dell’evento, mentre dall’altro, sullo sfondo, le parti di Tramontana e Mezzogiorno si stanno stuzzicando per un fatto di cronaca.

Da quanto si apprende infatti alcuni rappresentanti di Borea avrebbero chiesto ufficiosamente sanzioni per i Delfini, in seguito al fatto di cronaca avvenuto nel corso della sfilata che ha preceduto l’edizione 2024, quando un presunto tifoso, visibilmente alterato, era saltato giù dalle tribune, rivolgendo offese e sputi nei confronti di alcuni combattenti dei Delfini, aggredendoli, tanto che uno dei combattenti di Mezzogiorno è stato anche condotto in ospedale. Così la sua squadra aveva reagito accerchiando l’aggressore, poi fermato da un intervento delle forze dell’Ordine. La giustizia ordinaria non ha proceduto contro i Delfini e non ci saranno strascichi giudiziari.

Abbiamo interpellato in merito tre consiglieri anziani per far luce sull’accaduto. Marco Biondi, consigliere comunale del Pd, all’interno del consiglio degli Anziani, va però inizialmente all’attacco in merito alle tempistiche del consiglio: "Già a settembre avevo chiesto che venisse programmata la convocazione del consiglio degli anziani per relazionare sul Gioco 2024, anche perché è previsto, da regolamento, che il comandante generale presenti al CdA la relazione del Gioco 2024 entro il 31 luglio - precisa Biondi -. Ci troviamo però a gennaio 2025 e la prima riunione non è ancora stata convocata. Spero che non ci siano colpi di scena, tenuto conto che ci sono combattenti che si stanno allenando da settembre 2024, sacrificando tempo e risorse alle proprie famiglie". Poi entra nel merito della vicenda di cronaca: "Sugli eventi che hanno coinvolto la magistratura dei Delfini spero sia un capitolo ormai chiuso e che venga lasciato alle spalle" conclude Biondi.

L’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini invece ha preferito rimandare qualsiasi discussione tra le stanze del consiglio: "Non trovo ci sia qualcosa da commentare in questa fase, ma se sarà sollevata la questione, se ne discuterà nel consiglio degli anziani". Anche il Comandante Generale Roberto Tonini ha commentato la vicenda: "Se risulterà qualcosa dagli atti la valuteremo. Ad oggi a mio avviso non ci sono le condizioni per comminare sanzioni ai Delfini anche se, sicuramente, il tema sarà affrontato".