Gioco del Ponte, modifiche al traffico per il montaggio delle tribune

Pisa, 19 giugno 2024. In vista del Gioco del Ponte, in programma sabato 29 giugno, per l’allestimento delle tribune e successivamente l’installazione del carrello sul ponte di mezzo saranno necessarie una serie di modifiche al traffico. Dal 20 giugno al 5 luglio, divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento della carreggiata in Lungarno Galilei dal civico 29 fino a piazza XX Settembre, in Lungarno Gambacorti da piazza XX Settembre fino a via Toselli, in Lungarno Pacinotti dalla Banca di Pisa e Fornacette fino a piazza Garibaldi e in Lungarno Mediceo da piazza Garibaldi fino a piazza Cairoli. Inoltre da lunedì 24 giugno inizieranno le operazioni di montaggio del carrello del Gioco del Ponte. Di conseguenza sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare del Ponte di Mezzo fino al 5 luglio, di modo poi da procedere allo smontaggio. Sarà consentito libero transito pedonale marciapiedi salvo diverse disposizioni durante le operazioni di carico/scarico. Ulteriori provvedimenti saranno adottati e comunicati per la giornata di svolgimento del Gioco del Ponte. M.B.