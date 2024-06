Gioco del Ponte [Live] - Pareggio di Tramontana: la vittoria di Santa Maria sui Leoni

Pisa, 29 giugno 2024 - Dopo una lunga sfilata alle 21.30 si parte sul Ponte di Mezzo per i combattimenti del Gioco del Ponte. Chi vincerà? Nel 2023 vinse Tramontana, ma ora tutto torna in gioco per l'ultimo grande evento del Giugno Pisano. (le foto sono di Enrico Mattia Del Punta) ORE 19.30 - Inizia con circa 30 minuti di ritardo la sfilata, a causa di un problema con un cavallo per il generale di Tramontana.

ORE 21.30 - Termina la sfilata, funestata anche da una maxi rissa tra un tifoso e alcuni combattenti del Delfini.

ORE 21.40 - Tramontana sceglie di mandare sul Ponte i Satiri, risponde Mezzogiorno con i Delfini.

ORE 22 - PRIMO PUNTO PER MEZZOGIORNO! I Delfini vincono in 9'44'' e la parte australe si porta sull'1-0.

Ore 22.05 - Mezzogiorno manda sul ponte i Leoni. Tramontana risponde con Santa Maria.

Ore 22.18 - Tramontana pareggia con la vittoria di Santa Maria in 5'30''