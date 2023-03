Giochi per bambini, attrezzature per esperimenti e cultura: è il Parco della Cittadella

Una veduta del progetto del nuovo Parco Urbano

Pisa, 20 marzo 2023 – Si aggiunge un altro tassello al programma di riqualificazioni e realizzazioni di aree verdi pensato dall’amministrazione: è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Parco Urbano della Cittadella. Entro poche settimane sarà approvato il progetto esecutivo e sarà pubblicata la gara pubblica per l’affidamento dei lavori che saranno appaltati entro il 31 luglio ed avranno inizio a settembre 2023. Il progetto, che è stato approvato dalla Soprintendenza e dalla Commissione paesaggistica, è stato presentato dal sindaco Michele Conti, dall’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, dall’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli e dal dirigente e curatore del progetto Fabio Daole. “L’area della Cittadella – dichiara Conti - posta tra i lungarni, le mura urbane, gli Arsenali Repubblicani e poco distante dal Museo delle Navi Antiche e dalla Cittadella Galileiana agli ex Macelli, rappresenta un’area strategica per lo sviluppo dei percorsi turistici in questa parte di città così ricca di storia, ma che da anni continua a versare in stato di abbandono. Le precedenti amministrazioni hanno iniziato un processo di riqualificazione che però non è stato mai compiuto. Grazie ai 7 milioni di euro di finanziamento che abbiamo intercettato, oggi è possibile chiudere questa partita e realizzare...