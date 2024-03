Giochi di luce e magia. Poi gli sbandieratori. Le tradizioni storiche danno spettacolo

I giochi di luci e acrobazie, con gli artisti del Piccolo Teatro Nuovo in Piazza dei Cavalieri hanno regalato emozioni ai tanti che si sono trattenuti in centro sabato sera, antivigilia del Capodanno Pisano, quest’anno particolarmente ricco di iniziative. Mentre nella Chiesa della Spina - aperta anche ieri e di nuovo oggi – si possono ammirare i tappeti colorati dell’infiorata dell’Annunciazione, le tradizioni storiche si sono prese la ribalta del centro cittadino. Con la festa per il mezzo secolo dell’associazione sbandieratori di Pisa. Che hanno dato spettacolo insieme ai loro omologhi di altri centri toscani: sbandieratori e musici di Bettolle, in provincia di Siena, il Gruppo storico alfieri e musici della Malmarina di Calenzano), gli sbandieratori della Contrada Querciola di Fucecchio, gli sbandieratori e musici della Compagnia dell’Orso di Pistoia, e la compagnia sbandieratori e musici di Santa Croce di Suvereto. E oggi appuntamento alle 11, con il corteo storico della Rappresentanza pisana che sfilerà da piazza XX Settembre fino in Cattedrale quando alle 11.30 si svolgerà la cerimonia del raggio di sole che segna il passaggio al nuovo anno.