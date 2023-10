Giardino va a fuoco, anziano respira il fumo. Immediata corsa al pronto soccorso di Cisanello

Momenti di paura e tensione ieri sera, intorno alle 18.30, in via San Biagio, nella zona di Cisanello. Per motivi ancora da appurare il giardino antistante un appartamento ha preso fuoco. Il problema è che la casa era abitata da un signore anziano che non poteva in alcun modo alzarsi dal letto perché gravemente malato. L’uomo ha così respirato i fumi derivanti dall’incendio e per questo è stato portato in ospedale in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello. L’incendio, invece, è stato prontamente spento – anche perché di modeste dimensioni – dai vigili del fuoco di Pisa che in pochissimi minuti hanno avuto la meglio sul rogo. Sul posto sono intervenute l’ambulanza con il medico di Pisa, l’ambulanza proveniente da Montecalvoli, i vigili del fuoco e anche la polizia locale per gestire il traffico.