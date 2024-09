Giardino delle Filzi, il caso: "Il parcheggio non si farà"

Parcheggio scuole Filzi: "Il progetto pubblicato sull’Albo pretorio è un atto tecnico per avviare i lavori a settembre, mentre la variazione sarà fatta in corso d’opera". Con queste parole l’Amministrazione comunale risponde ai dubbi sollevati dalle forze di minoranza in merito alla pubblicazione sull’Albo, che approva il progetto esecutivo del percorso ciclopedonale dal parcheggio di via Pietrasantina al Duomo.

Il progetto, oltre agli interventi di riqualificazione del percorso, prevedeva la realizzazione di un parcheggio per 17 auto all’interno di una parte del giardino delle scuole "Filzi". La sua realizzazione rientra nel progetto di riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina al Duomo, e finanziato con i fondi del Pnrr.

In primavera, la comunità scolastica, sostenuta dalle liste di minoranza in consiglio comunale, si era mobilitata contro il parcheggio, ottenendo dalla Giunta l’impegno a modificare il progetto, eliminando il parcheggio previsto nel giardino della scuola e sostituendolo con posti auto nella zona di via Rindi, collegati alla scuola da un percorso sicuro.

La pubblicazione del progetto esecutivo dello scorso martedì sull’Albo pretorio, però, non include ancora la cancellazione del parcheggio, dettaglio che ha suscitato perplessità sia da parte di "Una città in comune" che del Partito Democratico e della lista civica "La città delle persone".

L’Amministrazione comunale, contattata da La Nazione, ha confermato che la variazione sarà comunque fatta.

Da Palazzo Gambacorti spiegano: "Non erano presenti i pareri degli altri enti per approvare una variazione in tempi rapidi, quindi i tecnici hanno deciso di mandare in approvazione il progetto esecutivo in modo che possa essere fatta la consegna dei lavori alla ditta". "In questo modo – aggiunge il Comune –, i lavori potranno iniziare a settembre nell’area adiacente al Duomo, attualmente occupata dalle bancarelle. Nel frattempo, i tecnici avranno l’opportunità di elaborare la variazione, che verrà integrata in corso d’opera".

Enrico Mattia Del Punta