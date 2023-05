Gianluca Paul Seung, il perito sarà il volto noto della tv Alessandro Meluzzi

Pisa, 12 maggio 2023 – La difesa di Gianluca Paul Seung, accusato di aver ucciso la responsabile del Servizio della psichiatria territoriale di Pisa, dottoressa Barbara Capovani, ha nominato, come consulente di parte, il professor Alessandro Meluzzi, volto noto della televisione. La giudice per le indagini preliminari, dottoressa Nunzia Castellano, ha accolto la richiesta del pubblico ministero, il procuratore facente funzioni, Giovanni Porpora, di sottoporre Seung a perizia.

La sua capacità processuale (cioè di stare in giudizio), quella di intendere e volere al momento dei fatti e la pericolosità sociale. Si dovranno accertare queste tre condizioni e quindi l’imputabilità. La perizia deciderà, di fatto, il futuro del 35enne che si trova ora in carcere a Firenze. Tante infatti e con esito diverso, fino ad adesso, le perizie e le diagnosi che hanno riguardato l’uomo che nel 2019 fu ricoverato proprio nell’Spdc che Capovani dirigeva. Un compito che necessita per questo di un accertamento di tipo collegiale. La gip ha quindi nominato due noti professionisti, i professori Renato Ariatti dell’università di Bologna e il collega Stefano Ferracuti (Sapienza di Roma). Il conferimento si terrà nell’ambito dell’incidente probatorio fissato, come detto, il 23 maggio.

A confermare la scelta del professor Meluzzi è uno dei difensori del 35enne, l’avvocato Gabriele Parrini del foro di Lucca che fa sapere: "Ci ha già comunicato che farà un primo incontro al nostro assistito prima del 23". I tempi saranno poi giustamente lunghi. La nomina ufficiale la prossima settimana, quindi i professionisti indicheranno il giorno dell’inizio delle operazioni peritali. E si prenderanno qualche mese per le loro conclusioni che saranno - è prevedibile - contrastanti tra di loro. Anche la famiglia della dottoressa, è quasi scontato, si affiderà a un consulente.

Sul fronte delle indagini: non si trova ancora l’arma del delitto. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi sul caso. Su tutte resta una domanda: perché Seung avrebbe massacrato la psichiatra a distanza di 4 anni dal suo ricovero a Pisa?