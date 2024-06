Giacomo Santi riconfermato sindaco a Volterra

Volterra, 10 giugno 2024 - Giacomo Santi è per la seconda volta sindaco di Volterra. E' stata una battaglia all'ultimo voto tra il sindaco uscente, in corsa per il centrosinistra e Francesca Giorli, candidata con una coalizione civica. E' il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno del Comune di Volterra che ha visto un testa a testa tra i due candidati fino all'ultima sezione scrutinata.

Al termine dello scrutinio il primo cittadino si è imposto, però, al comando con il 50,20% e 2.573 voti con uno scarto minimo sulla sfidante Francesca Giorli che raggiunge il 49,80% con 2.553 voti. Con una differenza di appena venti voti Santi si riconferma per il bis.

L'affluenza è stata del 68,76% (5.560 votanti su 8.086 elettori), in calo rispetto al 2019 quando aveva raggiunto il 73,88%. Si contano anche 317 schede nulle e 117 schede bianche.

Giacomo Santi ha corso con la lista Insieme#FareVolterra, che ottiene, dunque, 8 seggi in consiglio comunale contro i 4 della lista Coalizione Volterra Civica, a sostegno di Francesca Giorli.

Nel 2019, Santi aveva vinto al primo turno con il 44,40% e 2.687 voti contro i due sfidanti Roberta Bonini e Paolo Moschi.