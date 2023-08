Giacomo Pantani morto in scooter, le lacrime dei colleghi: “Sei stato un fratello”

Pisa, 8 agosto 2023 – Non arrivava mai tardi al lavoro. Anzi, era solito arrivare in anticipo. Indossava il suo grande sorriso contagioso e, a volte, si presentava con un caffè fumante da offrire ai suoi colleghi. Domenica, nel parcheggio dell’Eurospin di Porta a Mare nessuno ha sentito il rombo dello scooter di Giacomo Pantani, pisano, 39 anni, e questa assenza ha allarmato immediatamente la responsabile del supermercato e gli altri lavoratori. Il turno di Giacomo sarebbe dovuto iniziare alle 15.30, ma la sua corsa è terminata poco prima, intorno alle 15.20, in via Livornese a La Vettola, in prossimità della casa di famiglia dove viveva insieme ai genitori e al suo adorato cane. Pantani si trovava a bordo del proprio scooter Piaggio Beverly quando si è scontrato contro un autocarro Piaggio Porter che proveniva da Porta a Mare in direzione San Piero. Il Porter subito dopo il cavalcavia della superstrada Fi-Pi-Li, ha svoltato verso sinistra per accedere ad una corte con delle abitazioni. Ma purtroppo, proprio in quel momento, Pantani stava giungendo in sella allo scooter dalla corsia opposta in direzione Porta a Mare e non ha potuto evitare il terribile impatto e la tragica fine, anche la corsa in ospedale non è servita a salvare il ragazzo che è morto intorno alle 16 per le lesioni multiple riportate nello schianto.

Una vita stroncata "all’improvviso", dicono i colleghi di una vita. Pantani, infatti, era dipendente all’Eurospin da ben 14 anni. Lo strazio nelle parole dei lavoratori del supermercato di Porta a Mare che lo ricordano così: "Un ragazzo d’oro, un animo gentile, affettuoso e un gran lavoratore, benvoluto: era un po’ il fratello di tutti, per noi è e rimarrà per sempre il nostro Giacomo". La sua vita era scandita dal lavoro "una seconda casa per lui" raccontano, mentre nel tempo libero si divideva "tra gli impegni familiari" (il 39enne lascia madre, padre, fratello e nipote) "e il suo amico a quattro zampe, il suo più grande amore". La pagina facebook di Pantani, infatti, è ricca di video e foto di momenti condivisi con il suo cane.

Intanto prosegue il complesso iter di indagine e rilievi condotto dalla polizia municipale e volto a ricostruire la dinamica. Il conducente del Porter, che dopo lo schianto è riuscito comunque a uscire dal mezzo autonomamente e a chiamare il 118 tentando anche di prestare i primi soccorsi al motociclista che però è parso fin da subito in gravissime condizioni e privo di sensi. Il conducente del Porter, sempre nella giornata di domenica, è stato sottoposto all’etilometro – risultato però negativo – quindi su disposizione del magistrato di turno è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, nella giornata di oggi il giudice dovrebbe affidare l’incarico dell’autopsia della salma che attualmente si trova a medicina legale.