Tragedia a La Vettola, Giacomo Pantani muore sullo scooter a 39 anni

Pisa, 7 agosto 2023 – Un terribile incidente stradale è costato la vita a Giacomo Pantani, 39 anni, pisano e dipendente Eurospin. Lo schianto si è verificato intorno alle 15.20 sulla via Livornese alla Vettola e la ricostruzione della dinamica, piuttosto complessa, ha impegnato gli uomini della polizia municipale fino a tarda serata.

Pantani si trovava a bordo de proprio scooter Piaggio Beverly quando si è scontrato contro un autocarro Piaggio Porter che preveniva da Porta a Mare in direzione San Piero. Il Porter, subito dopo il cavalcavia della superstrada Fi-pi-li, ha svoltato verso sinistra per accedere ad una corte con delle abitazioni. Ma purtroppo, proprio in quel momento, Pantani stava giungendo con il proprio scooter dalla corsia opposta e non ha potuto evitare il terribile impatto. Il drammatico scontro è stato così violento che il Porter si è ribaltato sul fianco sinistro per l’urto mentre il povero conducente del motorino ha finito la propria corsa sulla fiancata del mezzo a quattro ruote.

L’autista del Porter è comunque riuscito ad uscire dal mezzo autonomamente. Ha chiamato il 118 e ha tentato di prestare i primi soccorsi al motociclista che però è parso subito in gravissime condizioni e privo di sensi. Inutile la corsa all’ospedale: le ferite riportate dal 39enne sono risultate troppo gravi. Pantani è morto intorno alle 16 in ospedale per le lesioni multiple riportate nello schianto.

Contestualmente è iniziato il complesso iter di indagine e rilievi condotto dalla polizia municipale e teso a ricostruire la dinamica. Il conducente del Porter è stato sottoposto all’etilometro – risultato però negativo – quindi su disposizione del magistrato di turno, la dottoressa Miriam Romani, è stato accompagnato all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Grande il cordoglio degli amici di Giacomo su Facebook: "Ti ricordo come un ragazzo buono e dolce,riposa in pace", scrivono. "Una vita insieme – aggiunge un altro amico su Facebook – Addio amico mio".