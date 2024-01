"Get back!" e il meglio del rock femminile con Marco Masoni

La rassegna "Get back!" che Marco Masoni tiene alla Casa di Lungofiume in via Toscoromagnola a Cascina (sede dell’omonima associazione guidata da Massimo Corevi) arriva all’incontro n. 4 con uno degli argomenti più attesi: il rock femminile e le sue protagoniste non solo più famose ma anche geniali, creative, rivoluzionarie, con uno sguardo anche alle cantanti italiane con un’attitudine rock. Appuntamento domani pomeriggio dalle 17.15 (ingresso a offerta). "In effetti – sostiene Masoni – da qualche decennio dirsi ‘rock’ non è più espressione di un genere musicale fatto soprattutto con chitarre elettriche, essere rock è proprio un’attitudine, un andare contro le convenzioni, spingere un po’ più in là le asticelle delle convenzioni sociali e morali in un modo che alla fine si rivela influente per tutta la società: basta pensare alle vite di Mina, Aretha Franklin o Edith Piaf per rendersene conto".

Marco Masoni (storico del rock e del pop, critico musicale), come fa da diversi anni nei moltissimi incontri di persona o online che tiene in tutta la Toscana, guiderà il pubblico in un percorso in cui farà vedere e ascoltare alcuni brani che sono entrati nella storia e hanno cambiato il mondo, da Ella Fitgerald a Tina Turner, da Madonna a Patti Smith a tante altre. Sarà un vero viaggio di scoperta dentro tante musiche e artiste rivoluzionarie. "Domani - prosegue lo storico del rock - cercherò di tracciare un fil rouge tra le tante geniali protagoniste del rock del pop del folk del jazz che hanno attraversato - cambiandoli - gli ultimi 6 decenni, con delle storie affascinanti, biografie emozionanti, aneddoti sorprendenti. E, come al solito, tanti vinili". I posti sono limitati per cui è consigliabile prenotare al numero Whatsapp 339 8269696.

La rassegna, iniziata ad ottobre 2023, si svolge ogni prima domenica del mese: Marco Masoni conduce una serie di incontri tematici su artisti e dischi fondamentali per la musica, per il costume, per la società di tutto il mondo. La formula è quella inventata da Masoni per il suo primo incontro su Lucio Battisti del settembre 2018 e rodata e perfezionata in questi anni in quasi cento incontri da solo o nella rassegna Spiriti Solitari (sui cantautori italiani e che conduce con Fabrizio Bartelloni) audio, video, vinili, racconto serio e ironico, ogni tanto un ospite.