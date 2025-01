Gennaro Tutino operato a S. Rossore

L’attaccante della Sampdoria, Gennaro Tutino, che dopo uno scontro in campo aveva subito la frattura del malleolo è stato operato con successo alla Casa di cura di San Rossore, a Pisa, ed è già stato dimesso. L’intervento è stato condotto da Giulia Favilli con la sua equipe e il calciatore, assicura una nota della clinica pisana, "può iniziare il periodo di riabilitazione che lo riporterà in campo al più presto". Nel corso dell’operazione, spiega una nota della casa di cura San Rossore, "è stata utilizzata la tecnica mininvasiva dell’osteosintesi per risolvere la frattura verticale articolare del malleolo mediale della caviglia sinistra: l’eccellenza del tipo di trattamento chirurgico effettuato sul calciatore ha reso già possibile la dimissione del paziente e la casa di cura con i suoi specialisti si conferma centro di riferimento nazionale e internazionale.