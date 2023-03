Gemellaggio Pisa-Iglesias: Una visita guidata alla caserma Gamerra per gli studenti

Gli studenti delle scuole in visita

Pisa, 25 marzo 2023 - Venerdì 10 marzo, in occasione del progetto afferente al gemellaggio tra Pisa e Iglesias, gli studenti e le docenti delle scuole IPIA G. Ferraris di Iglesias, e dell’ Istituto IPSAR “Matteotti” di Pisa, accompagnati dalla consigliere comunale Mancini sono stati ospiti del Museo storico delle aviotruppe, presso la Caserma Gamerra (CAPAR) di Pisa per una visita guidata.



VISITA - Un'occasione davvero interessante per scoprire una struttura di rilievo, un'importante opportunità per conoscere in modo più approfondito il Museo Storico delle Aviotruppe, che conta oggi 15 sale espositive disposte in ordine cronologico, e raccoglie circa 3mila pezzi delle più diverse tipologie di materiale: dalle uniformi agli armamenti, fino a stemmi distintivi e documenti che raccontano la storia del paracadutismo italiano“.