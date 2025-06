Ruba merce per quasi 600 euro al centro commerciale, arrestato

Cascina (Pisa), 21 giugno 2025 – Risale alla settimana scorsa, ma ne è stata data notizia solo oggi, il furto al centro commerciale di Navacchio da parte di un uomo di 33 anni arrestato dai carabinieri di Navacchio.

E’ successo il 14 giugno: il 33enne straniero è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dopo che, insieme a un complice che è riuscito a fuggire, aveva rubato dagli espositori del centro commerciale tre paia di occhiali da sole, alcuni calzini e una borsa. La merce, del valore complessivo di circa 580 euro, era stata privata dei dispositivi antitaccheggio e posizionata oltre la barriera antifurto, probabilmente per facilitarne il recupero da parte del complice. L'uomo è stato bloccato proprio mentre tentava di ripetere la stessa operazione con altra merce esposta. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato rimesso in libertà.