Un altro furto al Camarillo Cafè, il secondo in pochi giorni

Pisa, 27 febbraio 2025 – Il Camarillo Cafè di Largo Ciro Menotti torna nel mirino dei malviventi. A distanza di appena quindici giorni dall’ultima effrazione, il locale è stato nuovamente preso di mira con una spaccata avvenuta all’alba di ieri. L’episodio si è verificato intorno alle 6 del mattino, quando un uomo incappucciato e munito di un sacco ha forzato una delle porte a vetri del bar, riuscendo a introdursi all’interno. Tuttavia, il colpo si è risolto in pochi secondi: allo scattare dell’allarme, il ladro si è dato immediatamente alla fuga, riuscendo a sottrarre soltanto poche bottiglie di liquori.

Secondo il titolare del locale, l’autore del furto potrebbe essere lo stesso individuo che, nella notte tra l’11 e il 12 febbraio scorsi, aveva fatto irruzione con modalità simili. In quell’occasione, “il malvivente aveva divelto la cassa e rovesciato a terra bottiglie e bicchieri”, come aveva raccontato la dipendente Elena Giordano che aveva trovato all’apertura il bar completamente messo a soqquadro dal ladro. Ma anche in quel caso, il furto si era risolto con un magro bottino per il malvivente che aveva portato via poco o nulla dal fondo cassa.

Le immagini delle telecamere di sicurezza questa volta hanno immortalato il momento della spaccata avvenuta ieri mattina e mostrano un giovane, con cappuccio, cappellino e volto coperto, che entra nel locale armato di quello che sembra essere un cacciavite. Dopo aver forzato la porta, l’uomo utilizza il sacco per raccogliere alcune bottiglie di liquore, per poi dileguarsi rapidamente non appena l’allarme si attiva.

Non è la prima volta che il Camarillo Cafè, il locale in Largo Ciro Menotti, in pieno centro storico, viene preso di mira dai ladri. Oltre all’episodio di ieri e di 15 giorni fa, anche a dicembre dello scorso anno il locale era stato oggetto di un furto con spaccata, anche in quel caso erano stati rubati liquori pregiati.

Il titolare, che ha già sporto denuncia in occasione dei precedenti episodi ai carabinieri di Pisa, questa volta è scoraggiato: “Non credo che denuncerò questa volta - dice con amarezza -. Non penso servirà a molto”.