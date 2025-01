Furti sulle auto dei turisti. Nuovo round in via Roma: "Servono le telecamere"

Nuove auto danneggiate in via Roma nel tratto dalle telecamere ztl fino al Duomo. Dopo quelle segnalate dai commercianti la scorsa settimana. Macchine di turisti spaccate con l’intento di rubare. "La zona è buia e priva di videosorveglianza, ci sono solo in entrata e uscita ztl. Un rischio per tutti", commenta Francesco Pozzi, presidente del comitato Santa Maria. "In via Porta Buozzi ci sono solo 4 lampadine gialle, abbiamo chiesto all’amministrazione più volte di illuminare meglio la zona. Una zona di parcheggio che è anche per residenti. Come comitato segnaliamo da tempo, là come in altre zone, per esempio Piazza Arciveascovado che è semi buia".

Nel 2021 "graffiarono le nostre carrozzerie con danni per 30mila euro, il responsabile non è mai stato trovato", prosegue Pozzi. "In prefettura portammo un piano dove si faceva il punto strada per strada".

"La situazione è diventata insostenibile", – avevano detto i commercianti a fine anno scorso. "I furti e i danneggiamenti alle auto dei clienti degli alberghi di Pisa sono ormai una costante". Francesco Benedetti, proprietario del Grand Hotel Duomo, aveva commentato con grande preoccupazione l’aumento degli atti vandalici ai danni dei clienti degli hotel di Pisa: "È preoccupante, i vetri delle auto dei nostri clienti vengono spaccati quotidianamente". Gli atti si erano verificati nelle zone limitrofe di via Andrea Pisano e via Roma, con danni principali ai veicoli parcheggiati vicino agli alberghi. "Ogni giorno succede qualcosa, è diventata una situazione normale, non un’eccezione", aveva detto il proprietario dell’Hotel Amalfitana e La Corte di San Leonardo, Ini Tafa.