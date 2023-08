Furti, auto dei turisti e case razziate. Maxi colpo da 15.000 euro

Pisa, 5 agosto 2023 – Venerdì nero in città. Una raffica di furti è stata messa a segno nelle abitazioni, ma anche sulle auto dei turisti parcheggiate nei quartieri all’ombra della Torre. Quella di ieri è stata la tipica giornata di “fuoco“ in prossimità di Ferragosto, quando la città si svuota: i residenti vanno in vacanza, le serrande si abbassano perché i gestori vanno in ferie, e a rimanere in città sono (per la maggior parte) i turisti. Bersagli facili sono le auto parcheggiate spesso con oggetti di valore in bella vista oppure cariche di bagagli per una toccata e fuga alla Torre, prima di spostarsi verso altri lidi.

Ieri in zona Barbaricina sono state scassinate, aperte, e svaligiate diverse automobili con targhe straniere. Tra queste, una di proprietà di una famiglia francese che ha dato l’allarme chiamando sul posto le forze dell’ordine. L’auto è stata forzata, aperta e completamente razziata. La famiglia di stranieri infatti ha denunciato la perdita di tutti i bagagli che avevano lasciato in auto. Anche altre zone di Pisa, come il quartiere di Santa Maria, sono bersagli “facili“ dei malviventi: in passato i residenti di via Derna, per esempio, avevano affisso dei volantini sulle porte delle case dove mettevano in guardia i turisti di non lasciare in auto oggetti di valore o valigie in vista, per prevenire altri furti.

Anche il litorale è stato preso di mira negli ultime settimane dove si sta registrando un boom di furti anche in questo caso nelle abitazioni e sulle auto lasciate in sosta. Ma l’altra notte il colpo non è andato a segno grazie all’azione delle volanti della polizia intervenute sulla segnalazione di un furto in atto su una macchina parcheggiata. Sempre nella giornata di ieri, è stato messo a segno un maxi colpo dal valore complessivo di 15mila euro. I ladri si sono introdotti in una casa, hanno trovato la chiave della cassaforte sotto il letto nella camera padronale, hanno intascato il bottino (anche gioielli di famiglia dal grosso valore economico oltre che affettivo).

Tornando sul litorale, sempre nella giornata di ieri, è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino straniero. I carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di 25 grammi di stupefacente del tipo cocaina per un valore di oltre 600 euro.