Funerali di Barbara Capovani, la famiglia: “Esequie in forma privata, grazie a tutti per l’affetto”

Pisa, 28 aprile 2023 – “Ringraziamo tutti per l’eccezionale e commovente partecipazione al nostro dolore”, ma la famiglia di Barbara Capovani ci tiene a precisare che i funerali della psichiatra uccisa a Pisa si terranno in forma privata. E alle esequie, che sono in programma domenica 30 aprile nell’aula magna del Palazzo della Sapienza, potranno partecipare solamente i familiari, i colleghi e gli amici di Barbara.

I familiari della dottoressa, inoltre, chiedono “che nel rispetto di quello che sarebbe stato il volere di Barbara, non siano effettuate riprese audio e video all’interno del Palazzo”. “Ringraziamo tutti – si conclude nella nota diffusa – per l’eccezionale e commovente partecipazione al nostro dolore. Chi vorrà manifestare la sua vicinanza a Barbara e dedicarle un ricordo, potrà partecipare alla fiaccolata prevista per il prossimo 3 maggio”.

La fiaccolata in ricordo di Barbara Capovani si terrà mercoledì 3 maggio alle ore 20 nel centro della città di Pisa. La Asl Toscana nord ovest ha invitato i dipendenti in servizio a indossare un fiocchetto nero in occasione della manifestazione.