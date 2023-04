Barbara Capovani: i funerali. Interrogatorio per l’arrestato, non parla

Pisa, 26 aprile 2023 – Una città in lutto che si prepara a dare l’addio a Barbara Capovani, 55 anni, la psichiatra uccisa da uno squilibrato dopo una violenta aggressione a Pisa, nel cortile dell’ospedale Santa Chiara. Aggressione per la quale la donna aveva riportato gravissime ferite. Nella serata di domenica la notizia del decesso di una professionista apprezzata per la sua sensibilità e serietà.

Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato di aver ucciso la dottoressa.

Una vicenda che ripropone una volta di più il tema della sicurezza dei medici e delle aggressioni al personale sanitario. La categoria chiede al Governo risposte certe. “Non possiamo uscire di casa la mattina e non sapere se torneremo dai nostri cari la sera”, il senso degli appelli che a più riprese diverse associazioni di medici hanno fatto in queste ore.

Gianluca Paul Seung dunque non ha risposto alle domande che gli sono state rivolte in carcere dal giudice per le indagini preliminari. L’uomo era stato arrestato nella notte tra sabato e domenica nella casa di Torre del Lago. Le indagini hanno portato a lui come sospettato dell’omicidio della donna. L'uomo, difeso dagli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini, è rimasto in silenzio nel carcere Don Bosco di Pisa. I suoi legali lo definiscono “scosso e frastornato”. L’uomo si trova attualmente in isolamento.

Si svolgeranno domenica 30 aprile i funerali di Barbara Capovani. Saranno esequie in forma laica nell’aula magna dell’Università La Sapienza di Pisa. In quel tempio del sapere la dottoressa, che aveva fatto della sua professione una missione, sarà salutata dalla famiglia, dai colleghi, dagli amici. La città tutta parteciperà idealmente alla cerimonia. Il sindaco Michele Conti ha proclamato il lutto cittadino per quel giorno.

Proseguono intanto le indagini sull’omicidio della donna. L’arma del delitto con cui il presunto omicida, Gianluca Paul Seung, avrebbe ucciso la dottoressa non è stata ancora trovata. Il cellulare e il computer dell’arrestato sono al setaccio degli investigatori. Si cerca di capire cosa possa essere scattato nella mente del 35enne a quattro anni dalle cure a cui l’uomo era stato sottoposto nella struttura in cui lavorava Barbara Capovani.