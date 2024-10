‘Frutti di mare’. In pensione gli storici titolari

Dopo quarant’anni di "onorato servizio", sempre all’insegna delle prelibatezze, Roberto Ascione e Emilio della Bartola dello storico banco "Frutti di Mare" hanno raggiunto il traguardo della meritata pensione. "Il loro impegno è sempre stato costante e prezioso per il nostro paese - scrivono tutti i colleghi del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa che lanciano un affettuoso augurio di buon pensionamento ai due chef, diventati un vero punto di riferimento di Marina da tanti anni -. Per questo gli auguriamo una pensione altrettanto appagante e piena di nuove esperienze", scrivono i colleghi.

Lo storico banco gestito molti anni fa dal Catastini a cui sono subentrati Ascione e della Bartola, si trasferì già nel 2021 da piazza Gorgona sul lungomare dove si trovava precedentemente a via Moriconi, sul lato che guarda alla caserma dei Carabinieri.

Un trasferimento ‘obbligato’ a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza che si affaccia sul lungomare di Marina di Pisa. Ma lo spostamento era stato anche occasione per rifare il look del chiosco. Finisce dunque un’era con gli storici proprietari, ma il banco non chiuderà affatto i battenti. Infatti è stato rilevato da altri che raccoglieranno il loro testimone e manterranno la tradizione culinaria.

Lo storico chiosco di frutti di mare, è da sempre non solo punto di riferimento di residenti e turisti ma anche di tante attività di ristorazione.