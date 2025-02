Forza Italia a congresso per il nuovo segretario. Scelta unitaria su Fornari

Oggi Forza Italia elegge il suo segretario cittadino che guiderà il partito nelle prossime sfide elettorali, a partire dalla contesa regionale. La candidatura è unitaria e i delegati eleggeranno quindi Gianluca Fornari, 34 anni assicuratore pisano, che sin dagli anni universitari è attivo nell’associazionismo, ricoprendo anche ruoli apicali. Appassionato di cultura e storia, è impegnato anche nelle manifestazioni storiche pisane. Liberale, da sempre vicino al centrodestra, nel 2023 Fornari è stato eletto nella segreteria provinciale di Forza Italia dove ricopre il ruolo di amministratore e tesoriere. Si definisce "un innamorato della politica, intesa come strumento di crescita e sviluppo di una comunità".

Il partito azzurro celebrerà il suo congresso comunale presso il Royal Victoria Hotel ed eleggerà oltre al segretario anche i membri della segreteria. "Sarà un momento di confronto e democrazia - spiega una nota di Forza Italia - per portare i neo eletti alla guida del partito a livello comunale per i prossimi anni. Attraverso questa nuova fase congressuale Forza Italia in provincia di Pisa rafforzerà la propria presenza nei territori anche in vista delle imminenti sfide elettorali del 2025".

L’intesa raggiunta in questi giorni sul nome di Fornari da tutte le componenti azzurre è anche il tentativo di inviare un messaggio di compattezza agli alleati del centrodestra ma anche agli altri protagonisti della politica cittadina, con l’obiettivo di collocarsi come soggetto più credibile e forte dell’area moderata e centrista dopo anni nei quali questi voti, soprattutto a livello amministrativo, sono stati appannaggio per lo più delle liste civiche e che, ora, in vista proprio del voto regionale di ottobre rischiava di restare senza un adeguata rappresentanza politica, soprattutto nelle dinamiche dell’elettorato di centrodestra pisano.

Compito di Fornari sarà quello dunque non solo di tessere buone relazioni con i partiti tradizionali, ma anche con quella significativa componente civica risultata decisiva per la rielezione del sindaco Michele Conti e che ha conquistato circa il 20% dei voti, ponendosi come la principale forza del centrodestra subito dietro a Fratelli d’Italia.

Gab. Mas.