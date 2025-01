Foresteria e Cisternone. Verso una nuova vita

Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del terzo settore (Ets) per l’affidamento in concessione, per 5 anni, rinnovabile altri 5, degli immobili “foresteria” e “Cisternone”, nell’Area naturale protetta “Valle delle Fonti” di Asciano Pisano. Questi luoghi sono ideali per attività di promozione del territorio, escursioni naturalistiche e per l’organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza dell’ambiente.

La foresteria è un edificio caratteristico che rappresenta un punto di riferimento per la fruizione dell’area protetta. Il Cisternone, invece, fa parte delle strutture dell’antico Acquedotto Mediceo e conserva tracce del passato, in un contesto naturalistico di grande pregio. Il Comune ha investito in lavori di manutenzione straordinaria per entrambi gli edifici, con interventi conclusi a luglio 2024.

"Questa concessione - dice il sindaco Matteo Cecchelli - è un’opportunità per coinvolgere il terzo settore nella valorizzazione del territorio. Foresteria e Cisternone sono gioielli, siamo convinti che possiamo farli rivivere".