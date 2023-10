Focus su impresa, lavoro e intelligenza artificiale

Anche l’Unione Industriale Pisana è tra le sedi dei numerosi eventi dell’Internet Festival, la manifestazione che indaga la società digitale in corso a Pisa fino a domenica 8 ottobre. Impresa, Lavoro, Intelligenza Artificiale e Creatività sono le parole che connotano la Tavola Rotonda curata e organizzata dall’Unione Industriale nell’ambito dell’Internet Festival. Oggi alle 15, nell’Auditorium di via Volturno, si parlerà di “Quarta rivoluzione industriale e Intelligenza Artificiale: la metamorfosi delle culture del lavoro”, con Andrea Madonna, presidente UIP, Daniele Marini, professore di Sociologia dei Processi Economici (Università di Padova), Alberto Di Minin, professore di Management (Scuola Superiore Sant’Anna), e Roberto Mascali, relazioni esterne di UMANA, l’Agenzia per il Lavoro tra i principali “player” a livello nazionale nel campo delle risorse umane. La Tavola Rotonda, con ingresso libero, sarà moderata da Carlo Frighetto, direttore dell’Unione Industriale Pisana.

Nel corso dell’incontro si affronterà il tema della penetrazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle imprese, rappresentando essa l’ulteriore evoluzione della Quarta Rivoluzione Industriale. Un importante focus sarà dedicato al mondo del lavoro e ai suoi cambiamenti, e talora ribaltamenti valoriali, nel rapporto tra imprese e giovani e necessità di competenze digitali: questione particolarmente attuale e di vivo interesse per le aziende che oggi incontrano significative difficoltà nel trovare, e soprattutto trattenere, risorse con competenze digitali e informatiche. "Dobbiamo saper supportare le nostre piccole e medie imprese – dichiara il presidente UIP Andrea Madonna – nella transizione digitale e colmare soprattutto il gap in materie Stem; questo rischia infatti di pesare sempre di più sullo sviluppo e la crescita dell’Italia. Da anni siamo fortemente impegnati a sostenere e a diffondere l’importanza della formazione tecnica".