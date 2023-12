Foà: "Incontri coi candidati"

È di questi giorni l’elezione come presidente di Italia Viva di Valentina Foà per l’area della Lungomonte pisana, che comprende i comuni di Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci e Vicopisano. "In particolare, i comuni di San Giuliano Terme, Calci e Vicopisano - esordisce la nuova coordinatrice - andranno al voto a primavera e Italia viva, nell’interesse della cittadinanza e con le sue idee moderate e di sviluppo intende porre particolare attenzione a ciò che avverrà e alle possibilità che saranno date alla nostra comunità dai vari schieramenti. Negli incontri che svolgeremo con i possibili futuri candidati, porremmo particolare attenzione alla viabilità, tutta orientata su Pisa, completamente latitante nel raccordo fra loro, che impone a chiunque voglia muoversi su questa direttrice di utilizzare l’auto".