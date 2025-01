Firenze punta su Pisa: "Cantieri chiave: Cisanello. Tangenziale Nord Est e le scogliere di Marina"

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

"Pronti a finanziare il progetto del Comune di Pisa per la navigabilità dell’Arno. Il cantiere più importante? La città non ha ancora compreso l’impatto del nuovo ospedale a Cisanello, che proietterà Pisa a livello nazionale come città della salute".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un’intervista a La Nazione, illustrando i tre principali cantieri che nel 2025 segneranno le trasformazioni di Pisa. Progetti strategici, finanziati dalla Regione e destinati a cambiare il volto della città.

Presidente Giani, cosa intende quando afferma che Pisa non ha acquisito consapevolezza sull’ospedale di Cisanello?

"Manca ancora la percezione di quanto il nuovo Santa Chiara inciderà sulla città. Sarà l’unico centro sanitario del Centro Italia con 1200 posti letto e un campus universitario integrato. Un ospedale all’avanguardia, con tecnologie moderne e spazi dedicati agli studenti".

A che punto sono i lavori?

"I lavori stanno procedendo con grande rapidità, in questi tre anni sono stati fatti passi da giganti. Questo progetto renderà Cisanello un punto di riferimento a livello nazionale, paragonabile all’ospedale di Careggi a Firenze, ma con il valore aggiunto della stretta integrazione tra ospedale e università. Pisa, in questo senso, avrà un ruolo di primo piano, attirando professionalità e ricerca da tutta Italia".

Il restyling delle scogliere a Marina di Pisa è un altro cantiere importante del 2025?

"Abbiamo già effettuato interventi di somma urgenza che si sono rivelati efficaci mettendo in sicurezza l’abitato e che hanno retto a condizioni critiche simile a quelle affrontate dalle mareggiate del 2023. Abbiamo impostato un progetto strutturale che partirà nel corso del 2025. A primavera l’Università di Firenze, incaricata dello studio, consegnerà il progetto, e subito dopo procederemo con la gara d’appalto. I tempi, chiaramente, saranno più lunghi rispetto agli interventi d’urgenza, dove mi sono assunto la responsabilità di affidamenti diretti".

E per quanto riguarda la tangenziale Nord-Est?

"Si partirà quest’anno. È un progetto fondamentale per migliorare i collegamenti verso Cisanello. Lo scorso 13 marzo ho firmato con la presidente Giorgia Meloni l’accordo di programma tra Stato e Regione. Abbiamo ottenuto anche la vidimazione del lotto dal punto di vista ambientale. Il soggetto attuatore sarà la Provincia di Pisa. E poi vorrei aggiungere un’altra cosa".

Dica?

"Siamo disponibili, come Regione, a sostenere economicamente il progetto del comune di Pisa sulla navigabilità dell’Arno. Quando il piano sarà pronto, siamo pronti a impegnare risorse".