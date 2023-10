FINO ALL’8 NOVEMBRE

In via le Rene, nel tratto compreso tra il civico 61 e l’intersezione con via Emilia: fino a mercoledì 8 novembre chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta a tratti successivi di 30 metri, garantendo l’accesso pedonale ai residenti a causa dei lavori alle fognature di Ospedaletto e il collegamento al depuratore di Oratoio.