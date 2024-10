Fgl Zuma, esordio amaro. Lecco vince in 3 set

Picco Lecco

3

Fgl-Zuma Castelfranco

0

OROCASH PICCO LECCO: Monaco n.e., Amoruso, Napodano (L), Mainetti (L) n.e., Moroni n.e., Conti 9, Sassolini 2, Piacentini 7, Casari n.e., Ghezzi 6, Atamah 6, Mangani 19, Severin n.e.. Allenatore: Milano. Battute sbagliate: 8. Ace: 3. Muri punto 6.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 7, Moschettini, Colzi 11, Salinas 9, Tosi, Vecerina 4, Ferraro 4, Fucka 6, Fava n.e., Lotti, Bisconti (L). Allenatore: Bracci. Battute sbagliate 9. Ace: 3. Muri punto 5.

Parziali: 25-20, 25-15, 25-22

Arbitri: Antonio Testa e Andrea De Nardi.

LECCO – La Fgl Zuma Castelfranco Pisa torna sconfitta da Lecco, dove l’Orocash Picco si impone per 3-0 sfruttando il fattore campo e una maggiore esperienza nella categoria. Zuccarelli e compagne hanno lottato, provando a tenere testa alle avversarie senza però riuscire a strappare nemmeno un set. Castelfranco scende in campo con Ferraro al palleggio e Zuccarelli opposto, Vecerina e linas schiacciatrici, Colzi e Fucka al centro, Bisconti libero. Dopo un avvio equilibrato Lecco passa al comando (10-7) con troppi errori in servizio delle biancoblu e difficoltà in difesa (14-11). Salinas e compagne, con caparbietà riagganciano il pareggio (da 13-8 a 13-13), ma le padrone di casa allungano nuovamente (20-15) fino al set point (24-20) realizzato al terzo tentativo. Nel secondo set la Fgl-Zuma parte bene (3-5), la gara si infiamma (10-11), poi tutta a senso unico per le locali che volano sul +5 e le toscane faticano a contenere le mosse delle avversarie (25-15). La terza frazione di gioco si apre con la squadra di casa determinata a chiudere i conti. Castelfranco si riavvicina, accorcia le distanze fino al 18-15, poi addirittura si porta a -1 (23-22) ma al primo match point, Atamah con un attacco dal centro chiude la partita.