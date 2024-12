Pisa, il sogno continua: una passione da record. Sciarpata nerazzurra per una grande festa

Pisa, 27 dicembre 2024 – Nella magica atmosfera dell’Arena Garibaldi, il giorno di Santo Stefano si è trasformato in una bolgia di passione e fede nerazzurra. I 9.300 tifosi, record stagionale, hanno colorato le tribune di entusiasmo, spingendo il Pisa verso una vittoria storica contro la capolista Sassuolo, schiantata per 3-1 sotto lo sguardo sognante dei supporter pisani. Ogni coro, ogni applauso, ogni battito di mani ha alimentato l’energia dei giocatori in campo, trasformando l’atteso big match in una festa di sport e appartenenza. Non erano solo undici uomini a lottare sul terreno di gioco, ma un’intera città, unita nel sogno e nella determinazione. Il momento più suggestivo della giornata è arrivato nel corso della sciarpata che, nel secondo tempo, ha coinvolto tutto lo stadio, dalla curva alla gradinata, passando per la tribuna, mai così gremita come in questa occasione.

Si chiude nel migliore dei modi quasi uno decennio con lo stadio sotto i 10mila posti, poiché dalla prima partita casalinga del girone di ritorno, fissata per il 13 gennaio con la Carrarese, saranno recuperati anche i 635 posti interdetti per i problemi della gradinata, mentre da aprile altri 737 posti dalle installazioni in Curva Nord. Prima del fischio d’inizio del match, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Cento, ha premiato Idrissa Tourè e Nicolas Andrade per il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia nerazzurra. Prima della gara e anche all’intervallo, per proseguire con la tradizione degli ospiti musicali, per rendere ogni partita uno spettacolo, si è esibita la cantante Greta Ciurlante, in arte Mirall, che ha cantato alcune delle canzoni del suo nuovo album. Di origine pisana è figlia d’arte poiché il padre (Acciuga), era un componente e doppiatore del trio comico “Gli Specchio” in voga negli anni ’80-90 sulle reti Rai e Mediaset. Nel 2020 ha vinto Area Sanremo con il brano “Padre Nostro”, uno di quelli portati ieri all’Arena Garibaldi, mentre nel 2021 è stata finalista al Festival di Castrocaro.

Sempre prima del match tra Pisa e Sassuolo, un’altra premiazione ha visto protagonisti i due club oltre a quella di Touré e Nicolas. Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, hanno ricevuto il premio Costruiamo Gentilezza nello Sport da Gaia Simonetti e Chiara Castellani, ambasciatrici di gentilezza. Il premio Costruiamo Gentilezza è stato consegnato per l’iniziativa, che ha visto tra i protagonisti il Pisa, “Accendi il faro che è in te” che ha come fine quello di diffondere tra i giovani la cultura della gentilezza e per il progetto “Un gol a quattro zampe” che vede il Sassuolo a sostegno del canile e gattile Punto & Virgola per promuovere l’adozione di cani e gatti presenti presso la struttura intercomunale di Magreta-Formigine in provincia di Modena. La maglia di ambasciatore alla gentilezza, disegnata dai bambini, simbolo dell’iniziativa, è andata ad altri personaggi noti tra cui Guglielmo Vicario, Federica Cappelletti, Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide, Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Elisabet Spina, Filippo Macchi e Daniele Cassioli.