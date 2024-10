Festa patronale di Vicopisano, celebrazioni religiose e iniziative in Piazza Cavalca

Vicopisano (Pisa), 2 ottobre 2024 - In occasione della festività patronale della Madonna del Rosario di Vicopisano sono previste una serie di celebrazioni e di iniziative. ROSARIO - Si inizia il 3 ottobre alle 21:15 con il Santo Rosario nella Pieve di Santa Maria, mentre il 4 ottobre alle 21:15, sempre nella splendida Pieve romanica, ci sarà un concerto del Maestro Carlo Bernini. Sabato 5, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa e alle 21:15 si svolgerà la processione per le strade del paese. Di seguito tutte le strade coinvolte nella processione per informare la cittadinanza del percorso previsto. La partenza sarà dalla Pieve e poi con il passaggio nelle seguenti strade, ovvero Via Moricotti, Via Baroni, Via del Pretorio, Via Verdi, Via Brunelleschi, Via Lante, Piazza Cavalca, Viale XX settembre, Largo Marconi, Via Salutini, Via Moricotti e ritorno alla Pieve. Sarà presente la premiata Filarmonica di Bientina, la Parrocchia invita le famiglie a illuminare il percorso della processione. LA MESSA - Domenica 6 ottobre dopo la Santa Messa delle 9 alle 11:30 ci sarà la Messa solenne. Contestualmente in Piazza Cavalca, in collaborazione con il Comitato del Mercatino del Collezionismo, l'Amministrazione offrirà una visita guidata gratuita del borgo con una guida turistica autorizzata. Le iniziative proseguiranno nel pomeriggio, con l'esposizione delle auto d'epoca e alle 16 la consegna di pergamene e riconoscimenti, con torta e brindisi, alle coppie del territorio comunale che, nel 2024, festeggiano 50 anni di matrimonio, un evento emozionante e bello che il Mercatino, in collaborazione con il Comune, cura da tempo con dedizione e impegno. Alle 19:00, come da tradizione, tombola in Piazza e lotteria della Festa. CATECHISMO - Il 7 ottobre, giorno in cui gli uffici Comunali resteranno chiusi proprio per la festività patronale, ci sarà una messa alle 18 e dopo un rinfresco, nel salone parrocchiale per le iscrizioni al catechismo 2024-2025. Ricordiamo anche che il 20 ottobre la Messa delle 11:30 sarà officiata nella chiesa romanica di San Jacopo, la più antica della provincia di Pisa, a un chilometro circa dal centro del borgo. Queste, nel dettaglio, tutte le celebrazioni e iniziative previste in occasione della Festività patronale della Madonna del Rosario di Vicopisano.