Festa dell’Unità Nardini e Orlando parlano di lavoro

PERIGNANO (Pisa)

"In questi primi giorni abbiamo parlato delle questioni che interessano e riguardano maggiormente il nostro territorio, coinvolgendo soprattutto sindaci e amministratori e toccando temi come la transizione ecologica, le amministrative che ci vedranno coinvolti il prossimo anno, fino ad arrivare all’opportunità ‘Nidi Gratis’ da poco introdotta dalla Regione Toscana e che come Pd abbiamo fortemente voluto". Così il segretario provinciale dem commenta la prima settimana di dibattiti alla Festa dell’unità in corso a Perignano. "Ieri - ha aggiunto - abbiamo affrontato insieme ai senatori Valeria Valente e Dario Parrini e al giurista Andrea Pertici la quesitone dell’autonomia differenziata per ribadire come il Ddl Calderoli, la destra e il Governo Meloni aumentino i divari territoriali tra Nord e Sud e divida ulteriormente il Paese invece di ridurre i gap che ci sono su servizi e diritti di cittadinanza". Oggi alle 18.30 l’ex ministri Andrea Orlando e l’assessora regionale, Alessandra Nardini, saranno protagonisti di un dibattito sul lavoro insieme ai segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, seguita dall’assemblea provinciale dei Giovani democratici, mentre domani alle 19 il capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia insieme alla senatrice Ylenia Zambito e al consigliere regionale Andrea Pieroni discuteranno di salute e politiche sociali. Venerdì sarà ospite il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, a un’iniziativa delle donne dem, e sabato alle 19.30 parleranno del futuro del Pd e delle sue priorità, Stefano Bonaccini e Antonio Mazzeo, infine domenica alle 19 interverrà il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La chiusura della Festa è prevista il 17 luglio con un’assemblea di tutti i segretari dei circoli Pd e delle unioni comunali della provincia.