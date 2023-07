Festa dell’indipendenza Fuochi d’artificio e bolle

E’ tutto pronto per ls grande notte del 4 luglio al Bagno degli Americani: fuochi d’artificio, bolle di sapone e tanto divertimento. Oggi al Bagno degli Americani di Tirrenia – in occasione dell’Indipendence Day (Festa dell’Indipendenza americana) – sono previsti come da appuntamento ormai tradizionale i classici FireWorks, i fuochi d’artificio. Per l’estate 2023 i gestori del noto stabilimento balneare di Tirrenia, Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali, hanno in serbo molte sorprese. L’ingresso (gratuito) al Bagno è previsto per le ore 19.

Al tramonto (intorno alle ore 20) iè prevista la creazione di enormi bolle di sapone e dopo i fuochi la musica di Valerio Gigo Sereni dj Resident al Borderline Club e al Corsaro Rosso a Viareggio.

Prenderanno il via intorno alle ore 23. Per godere con il naso all’insù lo spettacolo dei fuochi, la spiaggia libera sarà come gli anni scorsi ad accesso gratuito. Per chi invece gradisce la comodità di un posto riservato, potrà prenotare l’ombrellone con due sdraio nella parte attrezzata al prezzo di 15 euro, godendo nel contempo della possibilità di saltare la fila alla cassa per accedere a tutti i servizi di ristorazione.

Sarà possibile consumare al Bar, anche sotto l’Hangar e naturalmente al ristorante, che per l’occasione, servirà solo il menù di asporto ma offrirà fritto di pesce, hamburger, patatine, cous-cous vegetariano e focaccine. Non resta che assistere allo spettacolo.