Ferragosto a Vicopisano: tanti gli eventi sul territorio

Pisa, 14 agosto 2024 - Tanti gli eventi e gli appuntamenti per adulti e bambini in questi giorni di Ferragosto nel territorio di Vicopisano. Nello spazio sagre del campo sportivo di Uliveto Terme continua la sagra del pesce e dello sport, giunta ormai alla 43esima edizione, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Sarà possibile mangiare specialità di pesce e non solo, anche da asporto, ascoltando tanta musica dal vivo e alcune orchestre per gli amanti del ballo. La sagra si terrà il 14, il 15, il 16, il 17 e il 18 e poi il 24 e 25 agosto.

La piscina comunale di Uliveto Terme sarà aperta dalle 9:30 alle 19:30 e si farà festa la sera del 14 agosto, stasera, a partire dalle 20:00, con vasca aperta fino alle 23:30. L'ingresso costa 8 euro (altrimenti si può optare per l'ingresso da 15 euro che prevede la cena e una bevanda inclusa). Lo slogan e il tema della serata sarà "Mi vesto buffo, vinco un tuffo": chi si travestirà in modo divertente avrà la possibilità di vincere alcuni ingressi in piscina gratuiti. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero 347.6530609. Allo stesso recapito telefonico si possono avere informazioni e prenotare anche i rinnovati campi da tennis in terra rossa, vicini alla piscina, nel parco pubblico, sempre gestiti da Canottieri Arno, oltre al campo da beach volley, alla spiaggetta sull'Arno e a tutti gli altri servizi.

Il complesso della Rocca del Brunelleschi, con la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, sarà aperto grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini per le visite guidate sia per Ferragosto che per la domenica. Per maggiori informazioni si può scrivere alla mail [email protected], mentre la biglietteria è a Palazzo Pretorio.

Domenica 18 agosto ci sarà la serata speciale "Un calice di... luna piena", organizzata da Enoteca 88 e Gruppo Rosellini, a partire dalle 20:00. Il ritrovo è fissato per le 20:00 in Piazza Cavalca a Vicopisano, poi si inizierà con l'aperitivo all'enoteca, in via Lante, e l'esperienza proseguirà con la visita guidata in notturna, sotto la luna piena, della Rocca fortificata da Brunelleschi. Il costo è di 25 euro e include il biglietto d'ingresso alla Rocca. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare il numero 392.9582624.